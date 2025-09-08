Primo giorno di scuola caratterizzato anche da alcune tensioni sul contratto

In alcune scuole è saltata anche la partecipazione alla messa

La sicurezza sui trasporti pubblici è importante per il Dipartimento Infrastrutture e Mobilità. Personale di sicurezza esterno verrà impiegato sulla linea 201 della SASA per garantire agli alunni un viaggio tranquillo verso la scuola. (Foto: USP/Dipartimento Infrastrutture e Mobilità)

Bolzano – La prima campanella del nuovo anno scolastico, come è tradizione, è suonata questa mattina in Alto Adige. Sono tornati nelle loro aule complessivamente 90.156 tra bambini e ragazzi. A Trento e in Veneto si inizierà invece il 10 settembre, a seguire anche in Friuli Venezia Giulia.

La prima campanella a Bolzano

Prima campanella per 90.156 tra scolari e studenti appartenenti ai tre gruppi linguistici, tedesco, italiano e ladino. Quest’anno sono 65.010 i bambini e i ragazzi che frequenteranno uno degli istituti scolastici in lingua tedesca, 20.527 gli alunni della scuola primaria, 12.531 quelli della scuola secondaria di primo grado. Negli istituti scolastici italiani risultano iscritti complessivamente 22.211 tra bambini e ragazzi. Nelle scuole e asili delle valli ladine gli iscritti sono 2.935.

In Alto Adige, pesa il braccio di ferro tra Provincia ed insegnanti per il rinnovo del contratto locale che sta andando avanti da alcuni mesi. Visto lo stallo i prof hanno proclamato per il nuovo anno scolastico una sorta di sciopero delle gite e così in alcune scuole elementari e medie dell’Alto Adige è saltata la partecipazione alla messa di inizio anno. A Bolzano, vige il principio dell’insegnamento nella madrelingua, italiano, tedesco e ladino.

“I numeri in aumento rappresentano uno sviluppo positivo e dimostrano che l’offerta degli istituti di formazione italiani è percepita e apprezzata come solida, innovativa e inclusiva”, ha evidenziato nei giorni scorsi l’assessore all’Istruzione e Cultura italiana, Marco Galateo.

Tra le novità di quest’anno le limitazioni all’uso del cellulare in classe volute da Roma: un giro di vite recepito anche in Alto Adige, ma lasciando discrezione ai singoli istituti in nome dell’autonomia scolastica. Altro fronte caldo il malessere degli insegnanti per gli aumenti in busta paga ritenuti non sufficienti: nelle scuole di lingua tedesca dilaga lo “sciopero” delle gite e delle attività integrative, una forma di protesta che potrebbe attecchire anche negli istituti di lingua italiana.

In breve

Trasporto scolastico: personale di sicurezza a bordo su alcune tratte