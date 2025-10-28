In Alto Adige i saldi invernali inizieranno l’8 gennaio 2026

Lo ha stabilito la Giunta camerale della Camera di commercio

Bolzano – In Alto Adige i saldi invernali inizieranno l’8 gennaio 2026. Lo ha stabilito la Giunta camerale della Camera di commercio di Bolzano in base alla legislazione vigente e tenendo conto delle proposte delle associazioni di categoria. Le vendite delle merci della stagione invernale 2025/2026 inizieranno l’8 gennaio 2026 nella maggior parte dei comuni dei distretti di Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina, Merano e Burgraviato, Valle Isarco e Alta Valle Isarco, Val Pusteria e Val Venosta e termineranno il 5 febbraio 2026. Inizieranno invece l’7 marzo i saldi nei comuni turistici di Tires, Castelrotto, Renon, Ortisei, Santa Cristina, Selva Gardena, Marebbe, San Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara, Stelvio, Maso Corto, Resia, San Valentino alla Muta e termineranno il 4 aprile 2026.

In breve

Nei giorni scorsi, durante un controllo notturno di un camion straniero presso la barriera autostradale di Vipiteno (BZ), una pattuglia della locale Sottosezione Polizia Stradale ha accertato che l’autista del mezzo pesante, un uomo di 43 anni, aveva guidato per 16 ore e 44 minuti. L’infrazione era stata commessa anche la settimana precedente con superamento del limite giornaliero delle 10 ore di guida. L’analisi dei dati scaricati dal cronotachigrafo digitale – precisa la Questura in una nota – ha consentito di accertare la riduzione delle prescritte ore di riposo con pesanti conseguenze.