Imprese trentine, nel quarto trimestre del 2025 il fatturato è cresciuto dell’1,7%

I dati camerali del 2025, completati dalle rilevazioni del quarto trimestre ci restituiscono la fotografia di un’economia provinciale che, pur nelle complessità dell’attuale congiuntura, dimostra una sostanziale e rassicurante tenuta complessiva, con un mercato del lavoro solido. Segnali incoraggianti arrivano dal manifatturiero, che mostra timidi segnali di ripresa

Conferenza dati congiuntura trentina

Trento – “Non possiamo ignorare – ha ricordato l’assessore provinciale Achille Spinelli – alcuni elementi di incertezza, a partire dalla brusca frenata delle costruzioni, quale fisiologico assestamento di mercato dopo la fine del Superbonus, e da un contesto internazionale complesso, su cui pesano negativamente i dazi più volte modificati dall’amministrazione statunitense e le difficoltà economiche del principale partner commerciale del Trentino: la Germania. Nuove difficoltà rischiano di emergere in queste prime settimane del 2026, segnate da nuove tensioni geopolitiche. In questo scenario sarà fondamentale continuare a sostenere competitività, innovazione e crescita del nostro sistema economico”.

I dati dell’indagine

In base ai dati rilevati nell’indagine sulla congiuntura economica in provincia di Trento, curata dall’Ufficio studi e ricerche della Camera di commercio, nel quarto trimestre del 2025 il fatturato delle imprese esaminate aumenta dell’1,7% rispetto al corrispondente trimestre dello scorso anno, mostrando quindi segnali di lieve miglioramento rispetto al periodo immediatamente precedente. A livello settoriale, l’andamento più positivo è rappresentato ancora una volta dai servizi alle imprese e terziario avanzato (+13,5%), che da diversi trimestri a questa parte seguono una dinamica di crescita sensibile. Anche se di minore intensità, registrano andamenti positivi i comparti del commercio all’ingrosso (+5,9%), dei trasporti (+3,4%) e il manifatturiero (+1,7%) che, per la prima volta nel corso del 2025, mostra timidi segnali di ripresa.

I settori che invece hanno registrato una dinamica negativa sono il commercio al dettaglio (-0,5%), che risente di una nuova fase di debolezza della domanda interna, e le costruzioni (-5,3%), che dopo un periodo di crescita particolarmente intenso si caratterizzano per una fase di assestamento. Su base annua, il fatturato realizzato in ambito locale accusa un calo dell’1,2%, mentre quello realizzato in Italia, ma fuori provincia, cresce ancora sensibilmente (+4,5%). Prosegue, invece, la fase di contrazione della componente estera che, nell’ultimo trimestre 2025, registra una contrazione del -3,3%. Permane il segno meno legato alla variazione tendenziale dei ricavi delle vendite per le imprese di più piccola dimensione, con 1-10 addetti, (-1,8%), risulta invece stabile quella per le medie, con 11-50 addetti, (+0,4%) e in crescita per le grandi imprese con oltre 50 addetti (+4,1%).

Anche nell’ultimo trimestre dell’anno scorso, l’andamento dell’occupazione mostra uno sviluppo leggermente positivo (+0,4%), anche se più contenuto rispetto ai periodi precedenti. In particolare, si riscontrano aumenti significativi presso i comparti dei servizi alle imprese (+2,8%) e dei trasporti (+2,7%). In contrazione, invece, la base occupazionale del commercio al dettaglio (-2,0%) e delle costruzioni (-1,6%). Presso le unità di più piccola dimensione (fino a 10 addetti), l’andamento occupazionale è negativo (-2,9%) anche negli ultimi mesi del 2025, mentre risulta in crescita tra le medie (11-50 addetti) e le grandi imprese (oltre 50 addetti), con valori rispettivamente pari a +1,1% e a +2,8%.

Gli ordinativi si caratterizzano per una moderata variazione negativa (-4,7%) per il secondo trimestre consecutivo. Scendendo nel dettaglio dei settori oggetto di analisi, risulta positiva nel commercio all’ingrosso (11,4%) e in decisa contrazione nelle costruzioni (-10,7%) e nel manifatturiero (-7,2%). I giudizi degli imprenditori si mantengono piuttosto simili a quelli espressi nel trimestre precedente, con la maggior parte degli intervistati che considerano stabile la redditività attuale della propria azienda. Le valutazioni sui prossimi mesi sono invece più caute e in leggero peggioramento.

“L’ultimo trimestre del 2025 – puntualizza Andrea De Zordo, Presidente della Camera di Commercio di Trento – delinea un quadro economico lievemente più incoraggiante rispetto al periodo precedente, con un significativo aumento del fatturato realizzato fuori dai confini provinciali, che, con un +4,5%, contribuisce alla tenuta della nostra economia. I conflitti scoppiati nei primi mesi di quest’anno e le conseguenze che stanno generando sulle dinamiche economiche globali, sollevano però più di un dubbio sulle prospettive di ripresa del contesto generale”.

In breve

Loppio-Busa: 5 offerte per la gara da 12,5 milioni sugli impianti tecnologici

Appa, online il nuovo portale cartografico dei campi elettromagnetici

Inverno meteorologico più asciutto e caldo della media stagionale

HPV: sabato 14 marzo open day per la vaccinazione

Stagione estiva 2026, al via le candidature