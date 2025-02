Imèr, incendio alla canna fumaria del ristorante”Al Bus”

Vigili del fuoco volontari di Imèr in azione mercoledì mattina e nel primo pomeriggio a causa di un incendio che ha interessato la canna fumaria del ristorante “Al Bus”, fortunatamente senza gravi conseguenze. Accertamenti in corso sulle cause

Imèr (Trento) – L’incendio ha intaccato una piccola parte di tetto: grazie all’intervento tempestivo dei volontari, allertati alle 11, non si è però propagato al resto della copertura. Dopo aver spento il rogo, i vigili hanno provveduto alla bonifica e ai controlli con la termocamera. Infine, hanno posizionato un telo per proteggere il tetto in caso di intemperie.