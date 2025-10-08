Aperta la raccolta candidature per l’inverno 2025/2026

La Provincia di Trento propone anche quest’anno la campagna di attrazione personale “Il turismo trentino cerca te” per la stagione turistica invernale 2025/2026

Trento – La campagna intende favorire l’incontro tra gli operatori turistici che offrono possibilità di inserimento lavorativo nelle più svariate figure – cucina, sala/bar e piani, accoglienza e wellness – con lavoratori qualificati in cerca di lavoro nel settore. L’obiettivo della campagna è duplice: attrarre sul territorio professionisti del settore in cerca di una proposta di lavoro e di un luogo in cui poter sperimentare un nuovo progetto di vita personale e professionale, oltre che offrire un’esperienza di accoglienza indimenticabile al turista che sceglie il nostro territorio come meta per le proprie vacanze invernali.

Come candidarsi

Il/la lavoratore/trice che desidera candidarsi alla campagna può compilare il form disponibile alla pagina dedicata del sito di Agenzia del Lavoro. Il/la candidato/a entrerà a far parte di una lista di disponibilità al lavoro e verrà segnalato/a dal team di esperti di incontro domanda e offerta di Agenzia del Lavoro alle diverse strutture turistiche territoriali in cerca di personale nei più svariati ambiti: dalla cucina, alla sala/bar e piani dall’accoglienza al benessere del cliente. Se in linea con il profilo ricercato, verrà contattato/a direttamente dal datore di lavoro per svolgere un primo colloquio conoscitivo e valutare eventuali opportunità di inserimento in azienda.

Come richiedere personale

Gli operatori turistici possono richiedere i profili dei professionisti del settore iscritti alla campagna, interessati e disponibili al lavoro, compilando un form disponibile alla pagina dedicata del sito di Agenzia del Lavoro. Verranno successivamente contattati dagli esperti di incontro domanda e offerta del proprio Centro per l’impiego di riferimento per valutare la modalità più efficace di preselezione e invio dei candidati in linea con le posizioni richieste.

Per maggiori informazioni. Maggiori informazioni sulle modalità di candidatura alla campagna generale e specifica, oltre che sulle modalità di richiesta personale, sono fornite nella pagina dedicata sul sito di Agenzia del Lavoro: www.agenzialavoro.tn.it/TESTI-AVVISI/IL-TURISMO-ASSUME-Inverno-2025-2026