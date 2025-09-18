Il Brennero unisce l’Europa e territori alpini: l’intervento della Premier Meloni (VIDEO)

Il presidente trentino Fugatti all’abbattimento del diaframma del cunicolo esplorativo, con Meloni, Stocker, Salvini, Tzitzikostas, Kompatscher e Mattle. “Tratte di accesso, faremo il punto anche su Rovereto”. Una volta completata, consentirà ai treni passeggeri di viaggiare fino a 250 km/h, riducendo i tempi di percorrenza tra Fortezza e Innsbruck da 80 a soli 25 minuti

NordEst – “Questo è un progetto monumentale. Oggi compiamo insieme un passo decisivo per la realizzazione di una delle opere infrastrutturali più grandi di tutto il continente, è una giornata storica, per Italia, Austria e l’intera Europa”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, durante la cerimonia di abbattimento transfrontaliero tra Italia e Austria del diaframma del cunicolo esplorativo della Galleria di Base del Brennero, al Plessi Museum. “La galleria di base del Brennero sarà uno snodo centrale e uno dei tasselli fondamentali del corridoio scandinavo-mediterraneo”, ha aggiunto sottolineando che “questa operazione permetterà per la prima volta di collegare con un tunnel sotterraneo Italia e Austria, due nazioni già profondamente unite da storia e geografia, partner di primo piano in Europa su numerosi dossier e europei e di politica internazionale”.

“Quella di oggi è l’Italia dei si, è l’Austria dei sì che lascia in un angolino i bastian contrari del no a tutto. Quello di oggi è il trionfo dell’Europa, dell’Italia e dell’Austria che vogliono costruire, avvicinare, quando schiacceremo simbolicamente il pulsante rosso, schiacceremo non solo la voglia di unirci ma allontaneremo anche i fantasmi di quelli che non vogliono che si faccia mai nulla da nessuna parte”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, nella cerimonia al Brennero. “Nel 2032 il primo treno dovrebbe unire velocemente l’Italia all’Austria, passando da 80 a 25 minuti, 2032 il primo treno veloce fra Torino e Lione, anche lì abbattendo i tempi di percorrenza e inquinamento, 2032 il primo treno passerà anche fra Calabria e Sicilia, non in 180 minuti ma in 15 minuti – ha spiegato Salvini – per cui il 2032 sarà l’anno della rivoluzione positiva per l’Italia, l’Austria per la Francia e per l’Europa”, ha sottolineato il ministro.

Attenzione alle tratte trentine

“Una giornata storica per l’Italia, l’Austria, i nostri territori dell’Euregio, in cui tocchiamo con mano l’avanzamento di un progetto strategico per la mobilità sostenibile. Un’opera complessa, che unisce nord e sud Europa e rende ancora più centrali i territori alpini, già uniti dalla collaborazione transfrontaliera. Noi come trentini guardiamo ovviamente alle opere che interessano la nostra provincia, per le tratte di accesso al tunnel di base: la circonvallazione di Trento, ma anche il progetto di Rovereto. Infatti nelle prossime settimane ci sarà un incontro con la Provincia autonoma di Trento, il Comune e RFI proprio per riprendere il tema anche sul tratto della Città della Quercia”. Così il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, presente giovedì pomeriggio all’abbattimento del diaframma del cunicolo esplorativo del tunnel di base del Brennero, assieme ai vertici di Italia, Austria, Ue, nonché di Alto Adige e Tirolo.

Alla cerimonia hanno partecipato il presidente del consiglio dei ministri Giorgia Meloni, il cancelliere austriaco Christian Stocker, il commissario europeo per i trasporti e il turismo sostenibile, Apostolos Tzitzikostas, i direttori della DG Move, Herald Ruijters ed Eric von Breska, il vicepresidente e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, il ministro dei trasporti austriaco Peter Hanke, i presidenti del Tirolo e della Provincia Autonoma di Bolzano, Anton Mattle e Arno Kompatscher, l’amministratrice delegata di ÖBB-Infrastruktur AG Judith Engel, l’amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana Aldo Isi, gli assessori ai trasporti Renè.

L’intervento della Premier Meloni

Alle ore 14.30 il commissario europeo Tzitzikostas, il presidente Meloni, il cancelliere Stocker e i due ministri dei trasporti hanno premuto insieme il pulsante di avvio. L’abbattimento del diaframma è avvenuto a circa 1.400 metri di profondità sotto il Brennero.

Con i suoi 57,5 chilometri, di cui 27,2 in Italia e 30,3 in Austria, collocati in posizione centrale sotto le due gallerie principali, a una profondità di circa 10-12 metri, il cunicolo esplorativo della Galleria di Base del Brennero è uno dei più lunghi al mondo nel suo genere. Non sarà utilizzato per il traffico ferroviario, ma è stato realizzato per indagini geologiche, trasporti interni, manutenzione e anche come via di fuga in caso di emergenza. Una volta che il tunnel sarà in esercizio, il cunicolo servirà al drenaggio delle acque e alle attività di manutenzione degli impianti.

Tre delle nove TBM del progetto BBT (Clio, Günther e Serena) sono state impiegate lungo il cunicolo esplorativo, scavando un totale di circa 42 chilometri. I restanti chilometri sono stati o vengono realizzati con metodo tradizionale. Per quanto riguarda la Galleria di Base del Brennero, ad oggi sono stati scavati 204 chilometri di tunnel, rispetto ad lunghezza complessiva del sistema di gallerie previsto di 230 km (100 chilometri per il transito treni, 57 chilometri di cunicolo esplorativo, 47 chilometri altre gallerie).

Fugatti (Trento): “Oggi un momento storico

Kompatscher (Bolzano): pietra miliare storica per l’Alto Adige

De Berti (Regione Veneto): “Un momento storico che consoliderà Verona hub europeo della logistica”

Soluzioni tecniche innovative

”Siamo orgogliosi di poter contribuire a sviluppare la mobilità sostenibile europea con progetti strategici come quello del Brennero”, ha dichiarato Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild. ”Il risultato di oggi è il frutto di un lavoro straordinario, reso possibile dall’impegno e dalla competenza delle persone del gruppo Webuild e delle aziende della filiera nell’affrontare una delle sfide ingegneristiche più complesse al mondo. Abbiamo scavato sotto le Alpi superando condizioni geotecniche estreme grazie anche all’adozione di soluzioni tecnologiche avanzate, garantendo sicurezza e sostenibilità in ogni fase. Il tunnel che oggi unisce Italia e Austria è il simbolo della capacità dell’industria italiana delle infrastrutture di realizzare progetti strategici per un futuro sempre più green della mobilità in Europa”.

Un’opera unica

Per la prima volta un tunnel continuo collega Italia e Austria sotto le Alpi: è stato infatti abbattuto l’ultimo diaframma della galleria di base del Brennero tra i due paesi segnando un passaggio decisivo nella costruzione del più lungo collegamento ferroviario sotterraneo al mondo, realizzato per la parte italiana da un consorzio di imprese guidato da Webuild per conto di Bbt.

Con i suoi 64 km, inclusa la circonvallazione di Innsbruck, la Galleria di Base del Brennero sarà il collegamento ferroviario sotterraneo più lungo al mondo ed è destinata a ridisegnare i collegamenti ferroviari tra Nord e Sud Europa, potenziando la mobilità sostenibile e riducendo l’impatto ambientale dei trasporti nell’area alpina. Una volta completata, consentirà ai treni passeggeri di viaggiare fino a 250 km/h, riducendo i tempi di percorrenza tra Fortezza e Innsbruck da 80 a soli 25 minuti.