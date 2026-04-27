Cordoglio del sindaco di Trento, del presidente della Provincia e dei colleghi per Debiasi

La tragedia si è consumata nelle campagne di Meano, in un contesto familiare e quotidiano per il giovane comandante, che coltivava quella terra con passione. Un luogo che rappresentava parte della sua vita e che oggi diventa simbolo di una perdita improvvisa e difficile da accettare

Martino Debiasi

Trento – L’intero Trentino si ferma, in un lunedì di primavera. La scomparsa di Martino Debiasi in un incidente agricolo, rappresenta un duro colpo al cuore per tutti. Ha perso la vita un ragazzo impegnato, vicino alla sua comunità, capace e attento, scomparso troppo presto. Debiasi avrebbe compiuto 30 anni il prossimo 28 maggio. Faceva l’agricoltore ed era il comandante dei vigili del fuoco volontari di Meano. Un giovane molto conosciuto anche perché molto attivo nella comunità. Si era sposato due anni fa e aveva un figlio di appena dieci mesi.

Il sindaco Franco Ianeselli, a nome della Giunta e di tutta l’Amministrazione comunale, esprime il sentito cordoglio per la tragica morte di Martino Debiasi, comandante dei vigili del fuoco volontari di Meano, rimasto vittima di un incidente nella campagna che tanto amava. “Non si trovano le parole in momenti come questo. Si sente solo un enorme senso di ingiustizia e un vuoto incolmabile – ha commentato il sindaco commosso durante la conferenza stampa post Giunta, dove la notizia è piombata raggelando tutti – Quando l’ho conosciuto, Martino Debiasi mi aveva subito colpito: perché era un comandante giovane e molto amato. Era di poche parole, ma

quando parlava le sceglieva con cura e catturava immediatamente la tua attenzione. Si distingueva per la grande intelligenza e la grande umanità. Se n’è andato oggi a causa di un incidente sul lavoro, in quella campagna che lui coltivava con tanta passione. Altrettanto era l’impegno profuso al comando dei vigili del fuoco volontari di Meano: un incarico che richiede generosità e coraggio, perché un vigile del fuoco mette sempre l’incolumità degli altri davanti alla propria. Non mi capacito che questa volta l’incidente sia capitato a lui. Sono certo che i suoi colleghi vigili del fuoco non faranno mancare il sostegno alla sua famiglia. Ma tocca a tutti noi, a tutta la comunità cercare di stare vicini come possiamo a chi oggi vive il più triste dei giorni”.

Il cordoglio di amici e colleghi

“Con il cuore colmo di dolore e di tristezza, ci troviamo a dover condividere una notizia che non avremmo mai voluto dare. Questa mattina, in un incidente agricolo, è tragicamente scomparso ad appena 29 anni Martino Debiasi, comandante del corpo dei vigili del fuoco volontari di Meano. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile. Con profondo affetto ci uniamo al dolore della sua famiglia. Che la terra ti sia lieve, Martino . Vigili del fuoco Meano)”.

La vicinanza del presidente Fugatti

“Una notizia che sconvolge profondamente tutta la nostra comunità. La scomparsa improvvisa di Martino Debiasi, giovane comandante dei Vigili del fuoco Meano, lascia un vuoto enorme non solo tra i suoi cari, ma in tutto il mondo della Protezione civile del Trentino – scrive il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti sui social. “Martino era un ragazzo sempre pronto ad aiutare, animato da passione, senso del dovere e grande altruismo. Un punto di riferimento per il suo Corpo e per l’intero abitato, esempio concreto di quel volontariato che rende forte e unito il nostro territorio. Ho avuto modo di conoscerlo lo scorso luglio, in occasione della Bandus Fest: ho incontrato un giovane positivo, solare, profondamente legato alla sua comunità. Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene va la nostra più sincera e profonda vicinanza a nome di tutta la comunità”.

Il dolore di Coldiretti

Coldiretti Trentino Alto Adige esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Martino Debiasi. Ci stringiamo con commozione alla famiglia e a tutta la comunità di Meano, ricordando con affetto un giovane agricoltore che è stato esempio di dedizione al lavoro e al servizio del prossimo.