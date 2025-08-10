Il Tar di Bolzano autorizza il prelievo di 2 lupi in Val Venosta

Udienza di merito il prossimo 9 settembre

Bolzano – Il Tar di Bolzano, conferma l’autorizzazione al prelievo di due lupi in Alta Val Venosta. Nell’udienza, che si è tenuta venerdì, il Tribunale ha respinto la richiesta di sospensiva delle organizzazioni animaliste. Il Tribunale amministrativo, si legge in una nota, ha stabilito che il prelievo di due lupi non compromette lo stato di conservazione favorevole della popolazione di lupi in Alto Adige. L’udienza di merito resta fissata per il 9 settembre.