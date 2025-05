Forte tempesta geomagnetica, ma stavolta si tratta di un evento anomalo per le sue caratteristiche

La tempesta tra il 28 e 29 maggiio, non ha infatti avuto origine da un’espulsione di massa coronale, la cosiddetta Cme, come avviene nella maggior parte dei casi, ma a investire il campo magnetico terrestre è stato il velocissimo vento solare fuoriuscito da un punto sulla parte più esterna dell’atmosfera solare, chiamata corona. Noaa, il picco nella notte fra 28 e 29 maggio

NordEst – I buchi coronali sono aree nelle quali il campo magnetico solare si apre verso l’esterno, consentendo la fuoriuscita di sciami di particelle a velocità molto più elevate del consueto. “È una tempesta anomala che non ci aspettavamo sulla carta”, dice all’ANSA Mirko Piersanti, professore all’Università dell’Aquila ed esperto di Meteo spaziale. “Questo tipo di tempeste causate dal vento solare sono più tipiche dei periodi di minima attività del Sole, perché in quelle fasi i buchi coronali sono molto più frequenti”. Secondo i dati forniti dal Centro di previsione meteorologica spaziale dell’agenzia statunitense Noaa, il picco della tempesta ha raggiunto la classe G3, intermedia nella scala che va da G1 a G5, nella notte tra il 28 e il 29 maggio, e successivamente è andata attenuandosi. A distanza di ore l’intensità è scesa alla classe G1, ma l’intensità potrebbe crescere nuovamente fino alla classe G2 prima di esaurirsi.

“È una tempesta strana anche per questo e le previsioni della Noaa non stanno funzionando bene come al solito”, aggiunge Piersanti: “Sembra in diminuzione ma potrebbe intensificarsi nuovamente. È ancora in corso e secondo i nostri calcoli dovrebbe proseguire ancora per qualche ora”. Il buco coronale responsabile della tempesta è molto esteso: “si estende in diagonale sul disco solare dall’emisfero Nord a quello Sud e si trova in posizione ideale”, dice all’ANSA Mauro Messerotti, docente di Meteorologia spaziale all’Università di Trieste. “La perturbazione continuerà – aggiunge Piersanti – finché il buco è orientato verso la Terra”.

Le tempeste di classe G3 possono influenzare le traiettorie dei satelliti in orbita terrestre bassa, provocare problemi ai sistemi di navigazione satellitare e disturbi alle comunicazioni radio, oltre a causare aurore visibili a latitudini più basse del solito come l’Europa settentrionale. Al momento, non ci sono segnalazioni di danni o problemi di questo tipo e anche il fenomeno delle aurore dovrebbe rimanere confinato a latitudini abbastanza elevate. “Non avremo purtroppo lo spettacolo al quale abbiamo assistito nel 2023”, osserva l’esperto dell’Università dell’Aquila. Tempeste di questa intensità non sono una sorpresa in questa fase di picco del ciclo solare: il raggiungimento del picco è stato ufficializzato a ottobre 2024 con un annuncio fatto da rappresentanti della Nasa, della Noaa e del Gruppo internazionale di Previsione del Ciclo Solare, che hanno anche sottolineato che il periodo di massima attività si sarebbe probabilmente protratto per tutto il 2025. “È una cosa buona per noi, perché ci consente di raccogliere più dati – commenta Piersanti – ma un po’ meno per le nostre tecnologie, che durante questi eventi sono a rischio”.