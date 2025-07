Bortolo Rattin è il nuovo presidente della Comunità di Primiero

Dopo Fiemme e Valsugana, finalmente anche i sindaci di Primiero Vanoi Mis hanno scelto il nuovo presidente della Comunità di Primiero, succede a Roberto Pradel che ha ufficializzato la notizia venerdì in tarda mattinata. Innovazione o transizione? Saranno i cittadini a deciderlo. Ecco i nomi dei presidenti dal Comprensorio alla Comunità

Bortolo Rattin, sindaco di Canal San Bovo è il nuovo presidente della Comunità di Primiero. Non accadeva dal 1973 con Leonardo Taufer, mentre vari sono stati i vicepresidenti dell’Ente dal Vanoi

Primiero/Vanoi/Mis (Trento) – “Habemus Papam”, è proprio il caso di dirlo, anche per la Comunità di Primiero. Dopo Fiemme in tempi record e Valsugana nei giorni scorsi, anche Primiero ha il suo nuovo presidente della Comunità di valle. Una “gestazione non facile” che ha portato venerdì mattina all’elezione del sindaco di Canal San Bovo, Bortolo Rattin (68 anni), al suo secondo mandato da primo cittadino, alla presidenza della Comunità, dopo Roberto Pradel (da poco eletto presidente FISO Trentino) che ha guidato l’Ente dal 2015 al 2025.

Scelta innovativa o di transizione? E’ compatibile un sindaco con le scelte di equilibrio e neutralità, che impone la Comunità? Saranno i cittadini a stabilirlo, certo che da parte dei sindaci non c’è stata la voglia di un vero cambiamento. Tornando all’elezione, dopo una lunga “gestazione” finalmente i sindaci si sono decisi. Sulla stampa locale e nelle varie riunioni ‘top secret’ nei vari Comuni, sono circolati molti nomi, tutti scartati: dall’ultimo, quello di Andreina Stefani (Vanoi) fino a Valerio Zanotti (Primiero) ma anche il gettonatissimo Gianni Bellotto (Imèr) che da tempo attendeva il posto al sole.

Alla fine la scelta è ricaduta su un sindaco, Bortolo Rattin, come non accadeva da molto tempo (si vedano i presidenti del passato in basso ndr). L’auspicio è che il nuovo presidente sappia valorizzare altri soggetti con deleghe specifiche in settori strategici, ponendo al centro il bene della valle come Roberto Pradel ha fatto in questi anni, dopo un lungo periodo di liti nel passato, tra i vari Comuni: dalla ex struttura “macello” di Mezzano, al canile gattile del Vanoi, fino alla piscina o alla sede della Scuola musicale. Ai posteri l’ardua sentenza.

Dal Comprensorio alla Comunità

Vi proponiamo di seguito le interviste ai due ultimi presidenti del Comprensorio/Comunità alle battute finali, mentre di seguito trovate i volti e i nomi di chi ha guidato questo Ente dagli anni ’70 ad oggi.

