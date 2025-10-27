Nuova visita in Provincia per il presidente della Repubblica, atteso in Trentino anche nei primi esi del 2026
Sarà al Buonconsiglio per i 100 anni del gruppo sportivo e i 60 del soccorso alpino della Guardia di Finanza
Trento – Nella giornata di martedì, il presidente Sergio Mattarella arriva a Trento per festeggiare insieme alla Guardia di Finanza e i suoi atleti. Quelli medagliati, certo, ma anche gli eroi del Soccorso alpino delle fiamme gialle, da 60 anni impegnati ad aiutare alpinisti in difficoltà.
Tra pochi mesi, a febbraio, Mattarella sarà di nuovo a Trento per l’inaugurazione dell’anno accademico e l’intitolazione della Buc, la biblioteca universitaria delle Albere, ad Alcide Degasperi.