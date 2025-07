Il presidente Mattarella visita a Stava e Rovereto

Mattarella ha deposto una corona di fiori presso il monumento commemorativo delle vittime della Val di Stava. Successivamente la visita alla Campana dei caduti di Rovereto

Trento – In occasione del 40° anniversario della catastrofe di Val di Stava, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato a Tesero per commemorare le 268 vittime dell’inondazione avvenuta il 19 luglio 1985.

Il Capo dello Stato ha deposto una corona al monumento delle vittime, presso il cimitero monumentale di San Leonardo. Si è aperta così la giornata del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Trentino. Dopo il momento privato vissuto assieme ai familiari delle vittime il Presidente è arrivato al teatro di Tesero per la cerimonia civile organizzata dall’amministrazione in ricordo della tragedia di 40 anni fa, in cui morirono 268 persone.

Le celebrazioni a 40 anni da Stava

L’intervento del sindaco di Tesero Massimiliano Deflorian: “Oggi è un giorno di memoria e grande emozione. È un privilegio porgerLe il benvenuto, la Sua presenza è motivo di profondo onore, non solo per il ruolo ma anche per la persona attenta con ascolto e rispetto fraternamente vicina, segno di vicinanza della Repubblica alle vite spezzate. La valle fu travolta in pochi minuti, alcuni di noi si salvarono per poco e con quel senso di scampato pericolo viviamo ogni giorno da 40 anni. Quella tragedia ha lasciato un vuoto ma anche un compito: quello della memoria, della testimonianza e dell’impegno”.

Il presidente della provincia di Trento Maurizio Fugatti nel teatro di Tesero: “Sono trascorsi 40 da quella tragedia che ha segnato la memoria. Non fu fatalità, ma una scelta umana fatta per avidità. Le famiglie continuano a vivere nel dolore. Il vuoto è una ferita che nessuna parola può colmare, un dolore collettivo che ricorda la fragilità della vita e le responsabilità di ognuno di noi. Ma nel dolore si è custodito il ricordo, che ha ridato dignità a un territorio martoriato. Un impegno di resilienza che ispira”.

Graziano Lucchi, presidente della Fondazione Stava (che nel disastro perse i genitori): “Grazie Presidente per onorare la memoria delle vittime. Giovanni De Battaglia, direttore del quotidiano Alto Adige scrisse che il vero monumento alle vittime è l’impegno silenzioso delle famiglie. Stava non è stata una fatalità; oggi serve un riscatto civile contro la rimozione, perché non siano morti invano e non ci siano altre catastrofi”.

La cerimonia a Rovereto