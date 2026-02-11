Cerimonia di intitolazione della Biblioteca Universitaria ad Alcide De Gasperi e inaugurazione Anno Accademico con il Presidente

Doppio appuntamento a Trento per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato è intervenuto alla cerimonia di intitolazione della Biblioteca Universitaria Centrale ad Alcide De Gasperi e, a seguire, all’inaugurazione dell’Anno Accademico 2025/2026 dell’Università di Trento

L’arrivo del Presidente Mattarella a Trento (ph Quirinale / ph. Marco Parisi)

Trento – Il programma dell’intitolazione della struttura bibliotecaria ha previsto l’esecuzione dell’Inno nazionale e dell’Inno europeo, da parte dalla Corale polifonica dell’Università di Trento, l’intervento del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Trento Flavio Deflorian e, infine, lo scoprimento della targa dedicata ad Alcide De Gasperi, alla presenza dei familiari dello statista.

Le celebrazioni sono proseguite all’Itas Forum di Trento, per la cerimonia di inaugurazione del nuovo Anno Accademico. In apertura, l’esecuzione del tradizionale Gaudeamus Igitur e la proiezione di un videomessaggio della Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. A seguire, la relazione del Rettore Deflorian e gli interventi di Lorenzo Filippo Pastore, Presidente del Consiglio studentesco, di Helga Franzoi, Presidente della Consulta del personale tecnico-amministrativo, e di Franco Bernabè, Presidente del Consiglio di amministrazione.

A Giuseppe Tognon, Professore emerito di Storia dell’Educazione dell’Università Lumsa, è stata affidata la prolusione dal titolo: “Lo spirito costituente di Alcide De Gasperi”. La cerimonia si è conclusa con l’intervento del Presidente Mattarella. Al termine, il Rettore ha dichiarato ufficialmente aperto l’Anno Accademico 2025/2026.

Mattarella, di fronte a barbarie nel mondo De Gasperi ci parla ancora

“In questo momento difficile della vita del mondo Alcide De Gasperi ci parla ancora e, di fronte ai rischi che elementi di barbarie ritornino nei rapporti tra gli Stati, nella vita internazionale, in questo momento quello di elaborare, approfondire e trasmettere cultura è la più provvidenziale, preziosa e indispensabile risposta che si possa dare alle difficoltà che il mondo attraversa”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Trento. Il presidente Mattarella in un breve discorso ha anche sottolineato come sia “una particolare coincidenza quella di intitolare in questo anno, l’ottantesimo della repubblica”, una biblioteca allo statista democristiano.

“De Gasperi – ha aggiunto Mattarella – è stato, per sole due settimane ma quelle cruciali per la repubblica, il primo capo dello Stato di questa nostra repubblica”. “Quindi questa intitolazione della biblioteca evoca una quantità di significati” non anche quella “dell’identità trentina di De Gasperi”.

Biblioteca Universitaria de Gasperi, la cerimonia

Parla il linguaggio della pace e dei valori dell’Europa unita la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2025/26, che si è tenuta oggi, assieme all’intitolazione della Biblioteca universitaria centrale ad Alcide De Gasperi, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Cuore dell’intera giornata è stato l’omaggio dell’Università di Trento allo statista fautore dell’autonomia trentina, che fu tra i padri fondatori dell’Unione europea. La sua figura è stata celebrata nelle parole di dedica del rettore dell’Ateneo Flavio Deflorian, pronunciate svelando una targa alla Buc e, all’Itas Forum, con la prolusione di Giuseppe Tognon, emerito di Storia dell’educazione dell’Università Lumsa di Roma, incentrata sullo “spirito costituente” degasperiano.

L’intitolazione della Buc, il rettore: «Luogo di cultura, strumento di convivenza». La giornata è iniziata alle 11 e ha visto come cornice il quartiere Le Albere, con l’arrivo del Presidente Mattarella. Il Capo dello Stato è stato accolto a Trento dalla commissaria del Governo Isabella Fusiello, dal presidente della Provincia Maurizio Fugatti, dal sindaco della città Franco Ianeselli e dal rettore Flavio Deflorian. La cerimonia di intitolazione della Biblioteca universitaria centrale ad Alcide De Gasperi ha preso il via con l’esecuzione solenne degli inni nazionale ed europeo, a cura dell’Orchestra e della Corale polifonica di UniTrento. A fare gli onori di casa, in una cerimonia intima, il rettore Deflorian che ha scoperto la targa dedicata allo statista trentino davanti ad autorità e familiari.

«Noi vogliamo veramente la pace e, mentre diciamo di volerla, lavoriamo per unire l’Europa», è la citazione degasperiana che da oggi sarà visibile all’ingresso della Biblioteca, accompagnata da un’effigie installata a muro.

Del significato di questa scelta e delle motivazioni del tributo voluto dal Senato accademico si è fatto portavoce il rettore. «De Gasperi — ha affermato — è una figura di riferimento culturale: per la profondità del suo pensiero, l’impegno per la conoscenza e il valore universale della sua azione politica. Il legame di De Gasperi con il mondo dei libri non è solo ideale: ricordiamo il suo lavoro presso la Biblioteca apostolica vaticana. Un’esperienza che richiama la missione della nostra Buc: essere un presidio di libertà, luogo di crescita intellettuale ed esercizio del pensiero critico». Il rettore ha espresso l’auspicio che «questa intitolazione diventi una memoria viva, capace di ispirarci ogni giorno» e ricordato come la comunità universitaria abbia «il dovere della speranza e di lavorare per la pace» che «non è mai una conquista definitiva, ottenuta una volta per tutte», ma «impegno costante che conferma, oggi più che mai, l’attualità della lezione degasperiana».

L’inaugurazione dell’anno accademico

Si tratta del 64° dalla fondazione dell’Università di Trento. Il baricentro delle celebrazioni si è poi spostato all’Itas Forum, dove l’ingresso del corteo accademico è stato accompagnato dalle note del Gaudeamus igitur. Con un videomessaggio della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, ha preso il via la cerimonia d’inaugurazione del 64esimo anno accademico dalla fondazione dell’Università. Metsola ha ricordato che «l’Unione europea è un progetto condiviso, sempre in divenire». «Alcide De Gasperi — ha aggiunto — fu in grado di vedere oltre l’orizzonte storico e quindi di immaginare un’Europa unita, un mondo dove la diversità potesse rappresentare la forza di un grande progetto comune».

Il rettore Flavio Deflorian ha tracciato un bilancio dell’anno appena trascorso, raccontando «una storia fatta di risultati solidi e di traguardi di rilievo». Tra i successi, che collocano UniTrento «ai vertici del sistema universitario italiano», ha menzionato il conseguimento di 49 grant Erc dal 2007 (tre negli ultimi mesi) e i finanziamenti ottenuti sul secondo bando del Fondo italiano per la scienza. Ha citato il primato, per il terzo anno consecutivo, nella classifica Censis dei medi atenei statali e la nascita dell’Azienda sanitaria universitaria integrata (Asuit). «Più di un traguardo organizzativo, una sfida per i prossimi anni», ha ricordato il rettore, quella di «rendere questa integrazione sempre più concreta, arrivando a una reale osmosi tra l’Università e chi lavora negli ospedali». Deflorian ha ricordato inoltre che il 2026 vedrà i primi laureati e laureate in Medicina e Chirurgia dell’Università di Trento.

Ha quindi tracciato le priorità strategiche per il futuro. Una su tutte il piano edilizio: «Grazie al sostegno del finanziamento provinciale, possiamo ora pianificare con maggiore precisione ciò che serve» ha dichiarato parlando tra l’altro dell’adeguamento e della manutenzione straordinaria degli edifici. Tra le sfide ha collocato poi il processo di fusione tra il Dipartimento di Psicologia e Scienze cognitive e il Centro interdipartimentale mente-cervello.

La prolusione: lo spirito costituente di Alcide De Gasperi. Cardine della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico, la tradizionale prolusione, tenuta in questa occasione da Giuseppe Tognon, professore emerito di Storia dell’educazione all’Università Lumsa e presidente della Fondazione trentina Alcide De Gasperi. Il suo intervento è stato dedicato allo “spirito costituente” e ha offerto uno sguardo approfondito sull’eredità politica e morale degasperiana. Ha ricordato che, «mentre i partiti scrivevano una ordinata costituzione democratica, De Gasperi preparava il terreno affinché essa diventasse una “costituente vivente”». «In questo manifestò — ha affermato Tognon — una sensibilità che merita di essere riconosciuta come il tema portante di gran parte della storia repubblicana. Per lui – e dopo di lui per tutti i migliori politici italiani – lo spirito costituente, con il carico dei suoi valori di libertà e di giustizia, veniva prima di ogni Costituzione, ne rappresentava la premessa e insieme il fine».

La cerimonia, come da consuetudine, ha visto l’intervento di altre componenti della comunità universitaria. Franco Bernabè, presidente del Consiglio d’amministrazione dell’Ateneo, ha ricordato il «problema della mancanza di opportunità per i giovani formati»: «Ovviamente — ha affermato — la risposta a questo problema non può essere la chiusura delle frontiere e cioè il percorso inverso a quello che auspicava De Gasperi: la libertà di circolazione è ormai un diritto acquisito ed è una fonte di arricchimento per tutti. La risposta deve essere un miglioramento dell’attrattività del nostro Paese, in modo che le giovani energie che se ne vanno possano essere compensate da nuove forze che affluiscono».

A rappresentare la comunità universitaria sono saliti sul palco il presidente del Consiglio studentesco Lorenzo Filippo Pastore e, per la prima volta alla cerimonia, la presidente della neocostituita Consulta del personale tecnico amministrativo e collaboratore ed esperto linguistico Helga Franzoi. L’intervento di Pastore ha preso le mosse dalle criticità della contingenza attuale, a livello internazionale, nazionale e locale: dai conflitti in atto nel mondo, al «numero insostenibile» dei laureati che decidono di lasciare l’Italia, dai «proibitivi costi dell’abitare» all’inflazione. Queste le sue parole: «In un contesto così difficile è semplice lasciarsi andare a slogan rassicuranti. Quello che invece ci insegna quotidianamente l’università è di non fuggire dinanzi alla complessità ma di affrontarla senza timore. È per questo che è fondamentale recuperare l’atteggiamento di cooperazione e di unità proprio dei costituenti e di De Gasperi. Risolvere tutti questi problemi non è facile, tuttavia è responsabilità della società tutta affrontarli con un dialogo costruttivo, senza scorciatoie o banalizzazioni».

Franzoi ha ricordato il ruolo nell’Ateneo del personale tecnico e amministrativo: un lavoro «non sempre facile», ha ricordato, ma sostenuto da «un forte senso di appartenenza e la consapevolezza di offrire un contributo attivo alla ricerca e alla formazione». «È attraverso la conoscenza e l’innovazione — ha aggiunto — che possiamo affrontare le sfide globali e garantire un avvenire migliore per le generazioni future. In questo scenario, le Università rappresentano un faro culturale capace di contribuire alla formazione di persone competenti e consapevoli, appartenenti ad una società aperta e democratica nello spirito della nostra Costituzione».

I premi alla ricerca. In occasione dell’intervento del rettore sono stati annunciati i vincitori e le vincitrici dei Research quality award 2025: per la categoria early career Alessandro Carlotto (Dipartimento di Matematica), per la categoria mid/late Career Davide Bigoni (Dipartimento di Ingegneria civile ambientale e meccanica) e Mirella Collini (responsabile della Divisione Management della ricerca e dell’Ufficio gestione progetti nazionali, Ue e internazionali) per l’open prize. La cerimonia è terminata con l’uscita del corteo accademico. Ad animare l’intera mattinata l’Orchestra UniTrento e la Corale polifonica, composte da studentesse e studenti, docenti e personale dell’Ateneo. Il servizio di traduzione in Lingua dei segni italiana (Lis) è stato curato dall’Ente nazionale sordi Onlus (Ens). Intitolazione e memoria: un approfondimento su UniTrentoMag