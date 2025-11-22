Il Presidente Mattarella a Padova, all’Annual Meeting dei Medici con l’Africa CUAMM

In occasione del 75° dalla fondazione del Collegio Universitario Aspiranti e Medici Missionari

NordEst – Dopo il saluto del sindaco di Padova, Sergio Giordani, sono intervenuti: Claudio Cipolla, Presidente del CUAMM e Vescovo di Padova; il giornalista Mario Calabresi; Giovanni Putoto, medico del CUAMM; Sergio Nadir Amad Seni, rappresentante del Ministero della salute del Mozambico; il Ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini; Stefano Gatti, Direttore generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Gilberto Muraro, Presidente della Fondazione Cassa Risparmio di Padova e Rovigo (Cariparo); Carolina Teston, specializzanda del CUAMM; Alberto Mantovani, Presidente della Fondazione Humanitas; Daniela Mapelli, Magnifica Rettrice dell’Università degli Studi di Padova; ancora, il giornalista e scrittore Paolo Rumiz; il cantautore Niccolò Fabi; Lelisa Amanuel Jira, Vice Ministro della salute dell’Etiopia; don Dante Carraro, Direttore dei Medici con l’Africa CUAMM. Gli interventi sono stati intervallati dalla proiezione di video su Etiopia, Costa d’Avorio, Sierra Leone, Italia, Repubblica Centraficana; un video è stato dedicato al ricordo di don Luigi Mazzucato. In chiusura, il Presidente Mattarella ha pronunciato il suo intervento.

“Tutti sono chiamati a costruire pace, amicizia, collaborazione”

“La solidarietà genera fiducia ha ricordato il Presidente Mattarella da Padova – è un antidoto alla rassegnazione, all’indifferenza. Fu Aldo Moro a firmare il decreto con il quale il Cuamm venne riconosciuto come la prima Ong italiana in campo sanitario. Da giovane aveva scritto che il destino dell’uomo è di avere perpetuamente fame e sete di giustizia. Questo insegnano le donne e gli uomini del Cuamm”.

