Il 23 dicembre il bambino aveva ricevuto un cuore danneggiato

Il bambino di due anni e mezzo aveva ricevuto un cuore danneggiato

NordEst – Sabato mattina, è morto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche. A darne notizia è stata l’Azienda ospedaliera dei Colli: “La Direzione Strategica – si legge nella nota – insieme a tutti i professionisti sanitari e non, esprime il più sentito cordoglio e si stringe con rispetto e commossa partecipazione alla famiglia in questo momento di immenso dolore”.

Le condizioni del bambino erano precipitate nelle notte, alle 5.30 i genitori, mamma Patrizia e papà Antonio, varcavano il cancello del nosocomio, convocati d’urgenza dalla direzione dell’Ospedale, seguiti, qualche ora dopo, dall’avvocato Francesco Petruzzi. Intorno alle 8,30 in ospedale è giunto anche il cardinale Domenico Battaglia per l’estrema unzione al piccolo. Un’ora dopo arrivava l’annuncio ufficiale della morte del piccolo.

L’ultimo bollettino diramato nella giornata di venerdì, parlava già di “progressivo e rapido peggioramento”, a poche ore da una riunione tra la madre del piccolo, il personale sanitario e il medico legale della famiglia, in cui era stato sancito che sarebbero state somministrate solo terapie strettamente salvavita. Un percorso finalizzato a scongiurare il rischio di accanimento terapeutico.