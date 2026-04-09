Dopo Mattarella, l’incontro con Leone: “Evitate le tentazioni, dal doping al divismo”

Il presidente della Regione Veneto: ‘Lo aspettiamo con tutto il cuore’. Il presidente della Provincia di Bolzano in Vaticano: “Ho ringraziato il Santo Padre per le sue parole sulla guerra”. Il presidente Fugatti: “Ha ricordato a tutti noi, atleti, dirigenti e rappresentanti delle istituzioni i valori dello sport quali la pace, il rispetto, l’amicizia e la solidarietà”

NordEst – “Nel tempo attuale, così segnato da polarizzazioni, rivalità e conflitti che sfociano in guerre devastanti, il vostro impegno assume un valore ancora maggiore: lo sport può e deve diventare davvero uno spazio di incontro!”. Lo ha detto il Papa incontrando gli atleti olimpici e paralimpici di Milano-Cortina. Lo sport dunque è “non un’esibizione di forza, ma un esercizio di relazione”. “Ho voluto ricordare, in occasione di questi Giochi, il valore della tregua olimpica. Voi, con la vostra presenza, avete reso visibile questa possibilità di pace come una profezia niente affatto retorica: spezzare la logica della violenza per promuovere quella dell’incontro”, ha sottolineato il Pontefice. Poi Leone ha messo in guardia gli atleti da alcune “tentazioni”: “quella della prestazione a ogni costo, che può condurre fino al doping. Quella del profitto, che trasforma il gioco in mercato e lo sportivo in divo. Quella della spettacolarizzazione, che riduce l’atleta a un’immagine o a un numero. Contro queste derive, la vostra testimonianza è essenziale”.

Fugatti a Roma. Un ringraziamento sentito per aver trasmesso, durante i Giochi, un messaggio di onestà, di pace, di umiltà e accettazione della sconfitta. Così Papa Leone XIV ha accolto questa mattina gli atleti medagliati e i quarti classificati alle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026 – con i rappresentanti delle istituzioni sportive e politiche – nella Sala Clementina, in Vaticano. Nel suo discorso il pontefice ha ricordato l’importanza del gruppo, prima di mettere in guardia gli atleti dalla tentazione della vittoria a ogni costo che può indurre al doping e alla logica del profitto: “Un discorso molto profondo e illuminante – ha affermato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti – nel quale ha ricordato a tutti noi, atleti, dirigenti e rappresentanti delle istituzioni i valori dello sport quali la pace, il rispetto, l’amicizia e la solidarietà. Valori particolarmente importanti perché sono alla base della nostra comunità e della nostra autonomia. Nel corso dei Giochi questi ideali hanno consentito ai nostri atleti di ritagliarsi un ruolo da protagonisti e ai tanti volontari di contribuire alla riuscita dell’evento sportivo più importante al mondo”.

Alla cerimonia, oltre agli atleti e ai rappresentanti del Cio e di Fondazione Milano Cortina erano presenti anche i presidenti di Coni e Cip Luciano Buonfiglio e Marco Giunio De Sanctis, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il presidente del consiglio regionale del Veneto Luca Zaia. Dopo aver ricevuto in dono le tute olimpiche e paralimpiche e le due fiaccole, ha salutato singolarmente tutti gli atleti. Tra loro anche Simone Deromedis e il capitano trentino della nazionale di hockey paralimpico, Gianluigi Rosa, il quale ha donato a Papa Leone XIV una maglia da gioco autografata da tutti gli atleti del team.

Il ricevimento del Santo Padre ha seguito quello avvenuto mercoledì mattina, quando gli stessi atleti sono stati ospiti del Capo dello Stato Sergio Mattarella per la cerimonia di restituzione della Bandiera da parte degli Alfieri della squadra olimpica, Arianna Fontana, Federico Pellegrino, Federica Brignone, Amos Mosaner, e gli Alfieri della squadra paralimpica, René De Silvestro e Chiara Mazzel.

Kompatscher dal Papa. “L’udienza dal Papa è stato il suggello più prezioso per una favolosa edizione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Inverrnali. Un grande onore per tutti i partecipanti e un piacere per me, quale presidente della Provincia, poter accompagnare sportive e sportivi altoatesini a questo momento così toccante”, ha commentato Kompatscher. “Per me è stata l’occasione per ringraziare Papa Leone per le sue parole così chiare in riferimento alla guerra”, ha concluso il presidente della Provincia. Leone XIV ha colto infatti l’occasione dell’incontro con la delegazione di atlete e atleti azzurri per confermare il suo impegno per la pace: “Nel tempo attuale, così segnato da polarizzazioni, rivalità e conflitti che sfociano in guerre devastanti, il vostro impegno assume un valore ancora maggiore: lo sport può e deve diventare davvero uno spazio di incontro!”, ha detto il Papa. L’evento è stato promosso dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione con il coinvolgimento di Athletica Vaticana ed in collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

Stefani invita il Papa. “L’ho invitato in Veneto – ha detto Stefani -, comunità che crede profondamente nello sport come opportunità di relazione. Mi ha risposto in modo affermativo, per cui lo aspettiamo con tutto il cuore. Sarebbe per noi un onore accoglierlo nella nostra terra, una comunità che crede profondamente nei valori della solidarietà e delle relazioni umane”. L’invito è stato avanzato oggi all’incontro svoltosi in Vaticano tra Papa Leone, gli atleti olimpici e paralimpici, la Fondazione MilanoCortina2026, i rappresentanti delle Regioni e dei Comuni coinvolti, i vertici di Coni e Cip. “E’ stato – ha aggiunto – un momento di grande valore umano prima ancora che istituzionale, capace di lasciare un segno autentico nei cuori di tutti i presenti”. Stefani ha voluto sottolineare in particolare la forza e la profondità del messaggio rivolto dal Pontefice agli atleti: “Ho molto apprezzato le parole con cui si è rivolto a loro e a tutti noi. Ci ha ricordato che dietro ogni traguardo ci sono sacrifici condivisi, comunità, affetti, lavoro di squadra. Ma soprattutto ci ha consegnato un messaggio ancora più grande: il successo non si misura nell’accumulare trofei, bensì nella qualità delle relazioni che siamo capaci di costruire lungo il nostro cammino”.

“È un insegnamento che va oltre la competizione e che parla a ciascuno di noi. Proprio lo sport, nella sua essenza più vera, deve continuare a essere questo: un luogo di incontro, di crescita, di rispetto, una scuola di vita che insegna il valore della fatica, ma anche quello della solidarietà e dell’umanità”. Stefani ha quindi voluto rendere omaggio agli atleti italiani: “I risultati raggiunti sono motivo di orgoglio ma ciò che rende davvero grande questa Nazionale è lo spirito con cui ha affrontato ogni sfida. I nostri atleti sono esempi autentici per i giovani e per le comunità: dimostrano che il successo più vero è quello che si costruisce insieme”.

L’incontro con Mattarella