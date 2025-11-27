Inaugurazione sabato 29 novembre 2025 dalle 17 al Parco Clarofonte di Fiera di Primiero

Taglio del nastro accompagnato dal Coro Sass Maor e merenda insieme ai Tonadighi Strighi. il progetto di comunità, vede coinvolte moltissime associazioni ed enti del territorio, con numerose proposte pensate per vivere insieme ai più piccoli un magico avvento. Il programma

Primiero (Trento) – Prende vita anche quest’anno, la quarta edizione del Villaggio degli Intrecci, un progetto corale che, anno dopo anno, si fa laboratorio vivo di comunità. Un luogo in cui relazioni, saperi, storie e sensibilità diverse si uniscono per creare nuove forme di partecipazione. Il Parco Clarofonte diventa il palcoscenico di questo racconto condiviso: un piccolo villaggio incantato fatto di luci, legno, profumi d’inverno e gnomi narratori che accompagnano i visitatori in un viaggio tra fantasia, educazione e valori comunitari.

Ma il vero incanto – confermano gli organizzatori – è quello che non si vede: quello creato dall’incontro tra associazioni, enti, servizi educativi, scuole e realtà sociali e culturali. Una rete fitta e in continua crescita, coordinata dall’Associazione Provinciale per i Minori – ONLUS, patrocinata dal Comune di Primiero San Martino di Castrozza, e con una lunga lista di partner.

Nel Villaggio, le differenze non si annullano ma si amplificano, generando idee nuove e dando vita a progettualità originalissime. Alcune sono già visibili nel parco, tra casette tematiche e scorci illuminati. Altre prenderanno forma durante l’Avvento, come i percorsi costruiti insieme dalle scuole materne e primarie o le attività nate dalla collaborazione tra agenzie educative, associazioni e le APSP locali. Intrecci che parlano di un territorio capace di mettersi in gioco e di costruire relazioni nuove.

Il programma

Quest’anno il Villaggio si aprirà con un momento particolarmente suggestivo: il 29 novembre alle ore 17.00, l’inaugurazione prenderà vita in un’atmosfera invernale resa calda e melodiosa dalle voci del Coro Sass Maor, accompagnate dalla preziosa collaborazione dei Tonadighi Strighi. Durante tutto il periodo, dal 29 novembre al 7 gennaio, si alterneranno laboratori creativi, attività intergenerazionali, momenti musicali e percorsi esperienziali pensati per famiglie, bambini e visitatori di ogni età. La magia del Natale rimane una cornice evocativa, ma il progetto mantiene un carattere inclusivo e laico, costruito per permettere a tutti di partecipare e sentirsi parte di una storia comune.

“Forse è proprio questo l’aspetto più prezioso del Villaggio degli Intrecci – spiega una delle organizzatrici, Tatiana Donazzan (APPM) – l’idea che stare insieme non sia un gesto scontato, ma un atto di cura. In un tempo segnato dalla velocità e dall’individualismo, il Villaggio diventa un invito a rallentare, a incontrarsi, a costruire legami autentici. È un’occasione per prendersi cura gli uni degli altri, per scoprire che una comunità viva si fonda sulla collaborazione, sull’ascolto e sulla capacità di immaginare insieme. Ciò che prende forma al Parco Clarofonte non è solo un allestimento, ma un’esperienza partecipata, fatta di mani che lavorano insieme, di voci che si intrecciano e di storie che diventano patrimonio comune. Un invito ad attraversare il villaggio con uno sguardo nuovo: quello di chi sa che ogni incontro può trasformarsi in un intreccio, e ogni intreccio in un dono per tutta la comunità”.