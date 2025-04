Parco nazionale dello Stelvio e Forte Gomagoi tra i temi della visita del ministro dell’Ambiente Fratin

Il piano per il Parco Nazionale dello Stelvio e il Forte Gomagoi sono stati i temi al centro dell’incontro, presenti il presidente della Provincia Kompatscher e gli assessori Bianchi e Brunner

Da sinistra l’assessore provinciale alle Opere pubbliche, Valorizzazione del patrimonio, Libro fondiario e Catasto, Christian Bianchi, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, il presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher e l’assessore provinciale alla Protezione dell’ambiente, della natura e del clima, Energia, Sviluppo del territorio e Sport, Peter Brunner (Foto: Manuela Tessaro)

Bolzano – Il ministro ha incontrato il presidente della Provincia Arno Kompatscher, l’assessore provinciale alle Opere pubbliche, Valorizzazione del patrimonio, Libro fondiario e catasto, Christian Bianchi e l’assessore provinciale alla Protezione dell’ambiente, della natura e del clima, Energia, Sviluppo del territorio e Sport, Peter Brunner. Durante l’incontro con il ministro, l’assessore Bianchi ha evidenziato l’impegno del suo assessorato nel costruire opere pubbliche con standard ambientali massimi, integrando concretamente i principi di sostenibilità nella gestione del patrimonio edilizio. Grande attenzione è stata dedicata a risanare e riqualificare il patrimonio provinciale esistente. “Il Forte Gomagoi ne è un esempio virtuoso. La Fortezza diventerà una vera e propria porta di ingresso al Parco e al suo interno sorgerà un piccolo museo per valorizzare al meglio la struttura. Pensiamo anche di accostare alcuni servizi per la mobilità sostenibile”, ha detto l’assessore Bianchi.

L’incontro con il ministro Pichetto Fratin si è svolto nella sala Giunta di Palazzo Widmann (Foto: USP/Manuela Tessaro)

L’assessore Brunner ha colto l’occasione della visita ministeriale per parlare del Parco Nazionale dello Stelvio, per il quale la Giunta provinciale aveva inviato a Roma, tempo fa, un piano per una valutazione. Brunner ha consegnato al ministro un promemoria in cui ha ribadito l’importanza di tale piano e del regolamento del parco. Il piano elaborato dall’Amministrazione provinciale tiene conto delle caratteristiche locali e ne tiene conto creando un buon equilibrio tra la conservazione della natura e lo sviluppo economico dell’area. “Nel documento abbiamo sottolineato le peculiarità della parte altoatesina del Parco Nazionale dello Stelvio, rispetto alla Lombardia e al Trentino, e abbiamo ribadito ancora una volta l’importanza della tutela dell’area, ma anche dello sviluppo urbano, in modo che la popolazione locale possa lavorare e vivere serenamente”, ha detto l’assessore Brunner riferendosi, ad esempio, ai masi o alle aziende locali situate nel Parco.

Il presidente della Provincia Arno Kompatscher ha colto l’occasione per ringraziare il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, per la recente approvazione da parte del Consiglio dei ministri del disegno di legge costituzionale per la riforma dello Statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige/ Südtirol. “L’autonomia è il fondamento dell’amministrazione della Provincia autonoma di Bolzano. La Provincia saprà utilizzare al meglio le competenze spettanti a beneficio della popolazione locale nell’ambito delle nuove disposizioni affrontate”.