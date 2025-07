Il “Magico Tempe”, amico del Primiero Vanoi, si racconta in un libro

Il ciclista bassanese Simone Temperato ci ha abituati in questi anni ad una serie di imprese ciclistiche che hanno davvero dell’incredibile. Ma hi non lo ha visto salire su una ruota sola, la dura salita del lago Calaita?

Il ciclista bassanese, Simone Temperato al lago di Calaita (Trentino)

NordEst – Nelle scorse settimane, Simone Temperato ha presentato a palazzo Ferro Fini a Venezia, sede del Consiglio regionale del Veneto, il suo libro dal titolo “L’impossibile non esiste ancora!” che raccoglie oltre 300 articoli pubblicati su giornali e riviste di ogni genere che raccontano alcune delle sue imprese più incredibili e più spettacolari. Ma anche i tanti traguardi raggiunti e le molte sfide vinte su salite che hanno fatto la storia del ciclismo. Ma non finisce qui, infatti nel libro si potranno trovare le testimonianze di 10 personaggi famosi dello sport che hanno contribuito a rendere questo libro davvero magico.

Volete sapere i loro nomi? Alessandro Ballan, Angelo Furlan, Andrea Pasqualon, Cristiano Citton, Filippo Pozzato, Gilberto Simoni, Giuliano Calore, Paolo Mei, Wladimir Belli e l’amico Vittorio Brumotti. Parte del ricavato della vendita di questo libro sarà devoluto all’associazione Marina Romoli Onlus, di cui Simone da qualche anno è testimonial.

L’associazione promuove e finanzia la ricerca scientifica volta a trovare una cura per la paralisi causata dalla lesione cronica del midollo spinale. “In questo libro c’è la mia storia – racconta Simone – si può chiaramente capire come con tanta passione, entusiasmo ed un pizzico di follia, si possono raggiungere importanti traguardi e vincere sfide che sembravano impossibili. È un messaggio verso ai giovani, a seguire i propri sogni e non smettere mai di crederci, di non arrendersi mai“.

Ecco come sostenere l’iniziativa di Simone Temperato