Identificato uomo che ha investito agente in A4, è in fuga

E’ cittadino romeno evaso dai domiciliari, ha rubato altre auto

NordEst – E’ stato identificato l’uomo che, nella tarda serata di venerdì, a bordo di un’auto rubata a Rho (Milano) ha travolto un agente della Polizia stradale nell’area di servizio Tesina sull’autostrada A4 a Grisignano di Zocco (Vicenza) dandosi poi alla fuga: è un cittadino di nazionalità romena e sarebbe evaso dagli arresti domiciliari.

Lo scrive la stampa locale, spiegando che a riconoscerlo sono state le telecamere dell’area di servizio in cui è avvenuto l’investimento e dove l’uomo si sarebbe fermato a prendere un caffè. L’uomo, lasciata la prima auto (una Bmw), ha rubato altri due mezzi, tra cui la vettura di una donna poi ricoverata in stato di shock all’ospedale di Portogruaro (Venezia).

Infine si è impossessato di un furgone a Rivignano Teor (Udine). Le ricerche si sono concentrate per molte ore nel Comune di Palazzolo dello Stella (Udine), senza successo. E si teme che l’uomo possa avere raggiunto il confine con la Romania.

In breve

Restano disperate le condizioni del bambino di 7 anni investito ad Adria mentre era in bicicletta insieme alla madre. Dopo un delicato intervento chirurgico, il piccolo è ricoverato in terapia intensiva pediatrica a Padova: secondo fonti sanitarie, le sue condizioni sarebbero irreversibili.

Arrestato e portato in carcere il 24enne di Chioggia (Venezia) accusato di tentato omicidio per aver accoltellato una turista tedesca la sera del primo settembre. I carabinieri hanno eseguito venerdì scorso l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Venezia nei confronti dell’uomo. Il giovane, secondo la ricostruzione dei militari, avrebbe aggredito la donna poco prima delle 23.00 mentre questa passeggiava con il cane, colpendola con un coltello alla testa, al collo e alla schiena.