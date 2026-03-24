I Suoni delle Dolomiti: dal 24 agosto al 3 ottobre in Trentino

Diciotto appuntamenti tra vette, boschi e sentieri delle Dolomiti trentine, con pubblico e musicisti in cammino verso il concerto: torna dal 24 agosto al 3 ottobre I Suoni delle Dolomiti, festival di musica in quota giunto alla 31ma edizione. Scopri il programma completo

Pale di San Martino e in copertina in Val di Fassa (©Trentino Marketing)

NordEst – Presentazione ufficiale a Milano, al Museo Bagatti Valsecchi, con il direttore artistico e violoncellista Mario Brunello e Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing. La rassegna toccherà Val di Non, Altopiano della Paganella, Val di Fassa, Val di Fiemme, Primiero San Martino di Castrozza e Madonna di Campiglio, confermando la sua formula: concerti e spettacoli in luoghi raggiunti a piedi, dove il paesaggio diventa parte integrante dell’esperienza.

In cartellone artisti di generi diversi, dalla classica al jazz, dalla world music alla canzone d’autore, tra cui Ilya Gringolts, Quinn Christopherson, Danilo Rea, Enzo Pietropaoli e Fabrizio Sferra, Anna Castiglia e Daniele Silvestri. “I Suoni delle Dolomiti sono unici”, ha detto Rossini, spiegando che il festival, nato nel 1995, “è stato ideato per accompagnare il pubblico a esplorare questo luogo così speciale attraverso la musica”. Le Dolomiti, ha aggiunto, “non sono scenografia, ma protagoniste, e la sfida è gestire i flussi rispettando i luoghi e le persone che ci vivono”.

Brunello ha sottolineato la scelta di concentrare il festival a settembre, “il momento più bello per chi ama la montagna. In quota, i musicisti imparano a sentire il loro vero suono: non c’è acustica, c’è soltanto lo spazio della natura da riempire con la musica”. E ha ricordato il senso più profondo della rassegna: “Il musicista deve salire e scendere per lo stesso sentiero, chiacchierare e dialogare davvero con le persone che lo ascoltano”. Tutte le informazioni sul sito: www.isuonidelledolomiti.it/

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