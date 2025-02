I prezzi crescono ancora, Trento e Bolzano tra le città più care d’Italia. In Regione quasi solo mutui a tasso fisso

Cgil Cisl Uil: l’impoverimento delle famiglie non si arresta. In Trentino Alto Adige quasi solo mutui a tasso fisso

Trento – Per il secondo mese consecutivo Trento si conferma tra le città più care d’Italia. Secondo l’Istat, infatti, a gennaio i prezzi nella nostra provincia sono cresciuti del 2,1% su base annua, al di sopra della media nazionale che si è fermata a +1,5% in base all’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività. Aumenti ancora più consistenti a Bolzano che resta la città con gli incrementi maggiori di tutta la penisola.

Nel dettaglio – sottolinea una nota di Cgil, Cisl e Uil del Trentino – sempre in base all’indice Nic di Istat, le spese che crescono maggiormente su base annua sono i prodotti alimentari, le spese per l’abitazione, quelle legate a ristorazione e alberghi e altri servizi. Significativo notare come negli ultimi cinque anni in Trentino l’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari abbia raggiunto il 28,2%, mentre le spese per la casa e l’energia siano cresciute addirittura del 42,7%.

Complessivamente dal gennaio 2020 ad oggi le famiglie trentine hanno subito un aumento dei prezzi generali pari al 21,3% contribuendo così a rendere più poveri molti nuclei familiari nella nostra provincia, tanto che Istat nel 2023, ultimo dato disponibile, registrava la crescita delle persone in povertà relativa al 9,3% del totale della popolazione, superando così quota 50 mila persone in condizione di bisogno.

In questo scenario – proseguono i segretari provinciali delle tre sigle sindacali, Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Largher – la priorità della Giunta provinciale deve essere quella di sostenere il reddito delle famiglie, favorendo la contrattazione collettiva di secondo livello e ampliando i meccanismi partecipativi, investendo in politiche abitative per abbattere i costi delle case diventate un lusso per molti lavoratori e lavoratrici, aggiornando all’inflazione reale le misure del welfare provinciale, a cominciare dall’assegno unico, approntando urgenti misure contro il caro energia.

Piace il mutuo a tasso fisso

In Trentino-Alto Adige l’importo medio dei mutui richiesto per l’acquisto di un immobile è di 183.774 euro, mentre il valore medio del bene è di 322.503: entrambi i parametri sono nettamente superiori a quelli nazionali che si attestano a 140.463 e 225.151 euro. Lo rivela una analisi del portale di comparazione per le famiglie Mutui On line, secondo il quale nel 2024 in regione la quasi totalità dei propri clienti (98,9%) ha deciso per il tasso fisso: lo scorso gennaio la quota ha raggiunto il 99,8. Il fenomeno è legato alla progressiva riduzione dei tassi: nel 2023 quello fisso era stato scelto nel 92,4% dei casi, mentre nel 2022 si era attestato al 66,7%.

Le richieste di trasferimento del finanziamento da una banca a un’altra per beneficiare delle condizioni più vantaggiose offerte dal nuovo istituto, sono aumentate e hanno superato il 40% (47% in gennaio), decisamente sopra la media nazionale (34,4%). Anche le differenze fra le due province sono notevoli: in Alto Adige l’importo medio del mutuo è di 215.817 euro, mentre in Trentino si ferma a 166.622, mentre quello relativo al valore dell’immobile per il quale viene richiesto il finanziamento è di poco meno di 395.500 in provincia di Bolzano e poco più di 283.500 in quella di Trento. L’età media di chi si rivolge a un istituto di credito è sotto la media italiana: si è attestata sui 39 anni nel 2024 contro i 39 e 8 mesi del resto del Paese.