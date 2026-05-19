Hydro Feltre, confermato interesse di una azienda industriale

Lo conferma il sindaco di Feltre, Viviana Fusaro dopo l’incontro al Mimit sulla vertenza Hydro: “L’elemento più rilevante emerso è la conferma dell’esistenza di una manifestazione di interesse concreta da parte di un soggetto industriale nei confronti del sito di Feltre. Si tratta di un passaggio importante perché contribuisce a delineare una prospettiva per il futuro dello stabilimento”. I sindacati chiedono garanzie

NordEst – “L’elemento più rilevante emerso dall’incontro di oggi è la conferma dell’esistenza di una manifestazione di interesse concreta da parte di un soggetto industriale nei confronti del sito di Feltre. Si tratta di un passaggio importante perché contribuisce a delineare una prospettiva per il futuro dello stabilimento e per i suoi lavoratori. Al tempo stesso, il tavolo ha confermato la piena convergenza tra il territorio, la Regione e il Ministero sugli obiettivi da perseguire in questa fase cruciale della vertenza: garantire la continuità produttiva dello stabilimento, salvaguardare i posti di lavoro e tutelare la tenuta economica del Feltrino”. Così il sindaco di Feltre Viviana Fusaro a margine dell’incontro di oggi a Roma. “Un piccolo passo avanti è stato compiuto, ma ora è necessario proseguire con determinazione lungo il percorso avviato, mantenendo alta l’attenzione affinché il futuro assetto industriale sia in grado di assicurare prospettive solide e durature per il sito produttivo. Come amministrazione comunale continueremo a seguire con la massima attenzione l’evolversi della vicenda, sostenendo ogni soluzione che vada nella direzione della tutela del lavoro, delle competenze e del patrimonio industriale rappresentato da Hydro.”

“La situazione dello stabilimento Hydro Extrusion di Feltre – afferma l’assessore regionale Massimo Bitonci – ci ha tenuto impegnati negli ultimi mesi. Dapprima per l’avvio delle attività volte a scongiurare chiusura del sito poi anche per le vicende riferite agli incidenti che hanno generato danni tali da sospenderne l’attività produttiva fino a luglio. Oggi abbiamo preso atto che l’attività dell’advisor BDO per individuare aziende potenzialmente interessate all’acquisizione e alla reindustrializzazione del sito feltrino ha prodotto cinque manifestazioni di interesse”.

“La selezione del subentrante – continua Bitonci – viene ora orientata dai parametri e dalle preferenze già espresse dalle Parti presenti al tavolo. Queste riguardano la natura industriale del potenziale subentrante, l’affinità della sua specializzazione produttiva e le possibilità di integrazione. L’azienda ha comunicato che verrà ora aperta la fase di due diligence e che sarà focalizzata sull’offerente che meglio risponde alle caratteristiche definite, con l’obiettivo di chiudere entro luglio l’accordo per la cessione”.

“Come Regione – prosegue l’assessore – insieme alle parti sindacali, abbiamo ribadito che è necessario che il gruppo Hydro definisca insieme al potenziale subentrante una soluzione in grado di assicurare sia la continuità e la sostenibilità industriale del sito che la massima occupazione. Ricordiamo che al momento nell’impianto feltrino sono occupati 87 lavoratori. Auspicando – conclude Bitonci – che il lavoro delle prossime settimane produca i frutti sperati e al prossimo tavolo possa essere presentato il nuovo progetto industriale, continueremo, insieme al MIMIT a fornire supporto e a monitorare ogni evoluzione in attesa del nuovo incontro ministeriale, programmato per il primo luglio a Roma”.