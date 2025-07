Hub intermodale Trento, realizzato il 65% dell’importo lavori

Realizzato il 65 per cento dell’importo lavori come previsto dal Pnrr. In autunno sarà allestito il giardino verde in copertura. Si conferma la chiusura lavori a dicembre 2025

Trento – Ad oggi sono stati realizzati i lavori corrispondenti al 65 per cento dell’importo previsto per la realizzazione dell’Hub intermodale nell’area ex Sit. È stata completata la parte strutturale del fabbricato viaggiatori e della stazione delle autocorriere, nei prossimi giorni verrà installata la scala in carpenteria metallica per l’accesso alla copertura verde. Nel marzo 2023 sono stati affidati all’associazione temporanea di imprese Mak Costruzioni e Cooperativa Lagorai i lavori per la realizzazione del nuovo Hub di interscambio della mobilità nell’area Ex Sit. La formula utilizzata è stata quella dell’appalto integrato, comprensivo quindi anche della progettazione definitiva ed esecutiva. L’opera è finanziata quasi interamente dai fondi Pnrr (20 milioni su un costo complessivo di 22 milioni e 730 mila euro) e prevede la nuova stazione delle autocorriere al piano terra e, al piano interrato, un parcheggio pubblico ad uso pertinenziale da circa 150 posti auto e 10 posti per moto/scooter.

La copertura dell’edificio, che sarà aperta al pubblico, ospiterà un grande giardino pensile da oltre 5 mila metri quadrati, che si caratterizzerà per alcune soluzioni orientate alla transizione ecologica, con un’area dedicata alla biodiversità vegetale e lo spazio aperto pavimentato progettato per raccogliere e riutilizzare le acque piovane. Esternamente sono previsti 20 posti per ricarica delle bici elettriche sia nella copertura sia in adiacenza al ciclobox esistente. L’avvio del cantiere. Il cantiere è stato allestito a partire da novembre 2023 con la consegna formale delle aree, la posa delle recinzioni e dei baraccamenti e la modifica della viabilità su Lungadige Montegrappa. Tra febbraio 2023 e settembre 2024 è stata eseguita la bonifica ambientale dell’area, finalizzata al recupero del sito che risultava compromesso dall’inquinamento causato dalle lavorazioni industriali dell’ex gasometro tra il 1860 e il 1968.

Terminate le attività di bonifica – sottolinea il Comune – si è proseguito con la realizzazione delle strutture in cemento armato che ad oggi risultano terminate. Attualmente, è in corso di realizzazione la parte impiantistica del fabbricato viaggiatori e l’impermeabilizzazione del piano autostazione e della copertura verde. A partire dal mese di agosto verrà realizzata la scala di accesso alla copertura verde, opera architettonica di maggior rilevanza dell’intero progetto che richiama la memoria storica del vecchio gasometro. A partire dall’autunno si procederà con le opere di finitura sia interne che esterne e con l’allestimento a verde della copertura. La chiusura dei lavori è prevista per dicembre 2025 con il collaudo dell’opera entro marzo 2026 nel rispetto delle tempistiche dei finanziamenti del Pnrr. È stato ad oggi eseguito il 65 per cento dell’importo dei lavori.