“Rebranding” in “Primiero Energia” per il Gruppo e le sue società, dal 2026 con nuovi loghi

Il 2026 di Acsm spa si apre con il cambio della direzione, che passerà da Simone Canteri ad una cabina di regia interna, con una figura apicale di coordinamento ed alcuni responsabili di area. Ma tra le novità dell’anno, ci sono anche i nuovi marchi, focus su “Primiero Energia”

I nuovi loghi del Gruppo Acsm spa

Primiero (Trento) – Presentata nei giorni scorsi – dopo una non facile gestazione – dato che le prime bozze grafiche dei nuovi loghi non convincevano tutti, la nuova immagine coordinata del gruppo Acsm spa, che scommette ora sul marchio “Primiero Energia”. L’operazione – spiega Acsm – si colloca all’interno di un percorso di rinnovamento sotto il profilo comunicativo e più in generale di ‘rebranding’ intrapreso dal Gruppo. La scelta di modificare i marchi della società, poggia su molteplici motivazioni.

Le ragioni del nuovo ‘brand’

Tra le principali si riscontra quella della riconoscibilità: se nel territorio di Primiero la denominazione Acsm spa è nota e consolidata e rimanda immediatamente alla storica “Azienda Elettrica”, altrettanto non si può dire all’esterno della valle dove tale nome non essendo conosciuto non è facilmente associabile all’azienda, all’attività da essa svolta e tantomeno al suo territorio di appartenenza. Tale circostanza se non aveva rilevanza in passato, diventa ora molto importante, soprattutto in considerazione del fatto che negli ultimi anni il Gruppo Acsm sta espandendo la propria attività anche all’esterno della Valle di Primiero, non solo sotto il profilo produttivo, ma in particolare nel mercato della vendita dell’energia elettrica che sta trovando una importante espansione specialmente nelle provincie di Belluno e Treviso.

Un’altra motivazione che ha condotto a tale modifica è la volontà di consolidare ulteriormente l’appartenenza del Gruppo Acsm al proprio territorio rafforzando la sua identità e l’identificazione quale importante risorsa pubblica locale. Infine, la necessità di razionalizzare i nomi delle varie società del Gruppo che per vari motivi nell’evoluzione storica hanno assunto denominazioni non univoche.

Focus su “Primiero Energia”

La scelta – spiega Acsm – è stata quella di assumere la denominazione di base “Primiero Energia” alla quale

affiancare un ulteriore elemento che richiami in modo specifico l’attività esercitata da ciascuna società. Ciò permette immediata associazione al territorio di provenienza e all’attività esercitata del Gruppo nel campo energetico, nelle sue diverse forme.

L’attuale capogruppo Azienda Consorziale Servizi Municipalizzati spa (in sigla Acsm spa) cambierà quindi il nome in Primiero Energia Rinnovabili spa, la controllata Primiero Energia spa assumerà il nuovo nome di Primiero Energia Hydro spa, la società Acsm Teleriscaldamento spa prenderà il nuovo nome di Primiero Energia Calore spa e la società di distribuzione di energia Azienda Reti Elettriche srl si chiamerà Primiero Energia Reti srl

er quanto attiene invece alla società di vendita ai clienti finali: Acsm Trading srl assumerà il nome base Primiero Energia srl.. Il Gruppo Acsm diventerà quindi “Gruppo Primiero Energia”. Con la modifica delle ragioni sociali saranno anche introdotti dei nuovi loghi, dal taglio più moderno, che consentano di identificare maggiormente l’attività esercitata da ciascuna impresa.