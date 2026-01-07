Investimento in valle di Non: un ferito grave. Molti soccorsi anche sulle nevi trentine

Giornate di grande lavoro per l’elicottero e i sanitari di Trentino Emergenza, ma anche per vigili del fuoco e soccorso alpino

Trento – Grave incidente stradale verso le 15 di mercoledì nel comune di Predaia, in valle di Non. Una persona è stata investita da un veicolo nella frazione di Torra riportando ferite molto gravi. Sul posto è intervenuto l’elicottero di soccorso, il personale sanitario di zona con l’auto medica, i vigili del fuoco volontari della zona ed i carabinieri che si occupano dei rilievi del caso.

Molti incidenti in pista

Diversi gli incidenti sulle piste in Trentino nella giornata di mercoledì. I più gravi sono quelli in cui sono rimasti coinvolti due bambini. Verso le 12.30, una bambina di 7 anni è caduta da una seggiovia sull’alpe della Tognola, nel comprensorio di Primiero-San Martino di Castrozza, riportando un sospetto trauma cranico. La piccola è stata trasportata in elicottero a Trento per accertamenti. Poco prima, attorno alle 12.15, sulle piste della valle di Fassa, a Canazei, un bambino di 10 anni, anche lui trasportato in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento in codice rosso, in seguito ad una caduta. Ferito anche un 41enne caduto mentre sciava sulle piste del Presena, nella zona del Passo del Tonale. A passo Rolle soccorso dall’ambulanza in codice giallo anche un 59enne.

In breve

Il mancato funzionamento della luce posteriore dell’auto è costato caro a due uomini, che i Carabinieri del Radiomobile di Trento hanno fermato per un controllo e successivamente arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I due, un cittadino tunisino di 24 anni e uno italiano di 43, sono già stati trasferiti nella notte presso la Casa circondariale del capoluogo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Lungo la statale 12, in direzione di Trento, i militari notavano un veicolo privo di luce posteriore procedere in maniera “nervosa”, invadendo anche la corsia di marcia opposta, e decidevano di procedere ad controllo.