Travolta da un’auto a Valcanover: grave 13enne

La giovane stava attraversando la strada, quando è stata investita da un’auto. Violento l’impatto: sfondato il parabrezza della vettura

Pergine Valsugana (Trento) – Una ragazza è ricoverata in gravi condizioni in ospedale a Trento, dopo essere stata investita da un’auto in località Valcanover sul lago di Caldonazzo. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio nei pressi di un attraversamento pedonale.

Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine, un’ambulanza con il medico d’urgenza e l’elicottero che ha trasportato la ragazza all’ospedale Santa Chiara. Le condizioni della giovane sono apparse subito molto gravi. Tantialtri incidenti stradali durante la giornata, hanno impegnato i sanitari in tutta la provincia.