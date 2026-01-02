In azione l’elisoccorso trentino con i sanitari di Trentino emergenza e i vigili del fuoco

Grave incidente stradale venerdì pomeriggio verso le 15.30 a Caldes in Trentino

Caldes (Trento) – Grave incidente stradale venerdì pomeriggio verso le 15.30 a Caldes, con diversi feriti. Sul posto sono stati inviati due elicotteri per prestare le prime cure ai feriti dei due mezzi coinvolti. In zona si sono recate anche le ambulanze del posto e i vigili del fuoco a supporto dei velivoli.