Grave incidente stradale a Sanzeno

Una persona è rimasta ferita in seguito all’uscita di strada di un’auto che stava guidando. Sono giornate di grande lavoro per sanitari, elicottero, vigili del fuoco e soccorso alpino

In aggiornamento

Sanzeno (Trento) – Elisoccorso in azione martedì mattina prima delle 12, per un grave incidente stradale. Una vettura sarebbe uscita di strada lungo una forestale. Una persona è stata soccorsa in codice rosso dai sanitari e dai vigili del fuoco giunti sul posto.