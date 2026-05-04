Grave incidente stradale in Valsugana: intervento dell’elicottero

Due persone sono rimaste ferite nei pressi di Caldonazzo

Caldonazzo (Trento) – Incidente fra due auto lunedì mattina nei pressi di Caldonazzo lungo la sp108. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrati due mezzi. Un uomo di 54 a nni e un 75enne sono rimasti feriti. Sul posto è atterrato anche l’elicottero per le prime cure dei sanitari con il supporto dei vigili del fuoco della zona. I vigili del fuoco sono intervenuti con le pinze idrauliche per tagliare le lamiere e liberare il conducente di uno dei due mezzi. Una volta estratto, il conducente è stato affidato alle cure del personale sanitario. Due le persone trasferite in ospedale a Borgo Valsugana. Accertamenti sulla dinamica dell’incidente da parte della Polizia locale.