Scontro in direzione sud, tra Avio e Affi, in territorio veneto

Tragico incidente alle prime ore di giovedì 22 gennaio sull’A22

NordEst – Alle prime ore della mattina del 22 gennaio – attorno alle 4 – si è verificato un incidente sull’autostrada A22, in direzione sud, tra Avio e Affi. A breve distanza dalla stazione di servizio Adige Ovest, in territorio veneto, per cause ancora da accertare un furgone ha tamponato un camion che trasportava carta.

Violento l’impatto, con mezzi in fiamme. L’incidente è stato fatale per il conducente del furgone, morto sul posto nonostante l’intervento dell’elisocorso trentino. Pesanti disagi per la viabilità, con il tratto autostradale temporaneamente chiuso e lunghe code di mezzi pesanti. Sul posto sono intervenuti – oltre ai sanitari – i vigili del fuoco di Trento, Avio e Bardolino.