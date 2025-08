Grave incidente in moto a passo San Pellegrino. A Trento investito pedone

All’origine dello schianto a passo San Pellegrino, ci sarebbe un’uscita autonoma. A Trento, Investimento pedonale in via Brescia

In aggiornamento

Trento – Elisoccorso con i sanitari e i vigili del fuoco di Soraga mobilitati domenica in tarda mattinata pe run incidente in moto. Grave un 33enne, trasferito a Cavalese in codice rosso.

Investimento a Trento

Un uomo è stato travolto da un’auto poco prima delle ore 22 del 2 agosto a Trento. L’investimento è avvenuto in via Brescia, all’altezza di Piedicastello. Il conducente dell’auto scendeva verso Trento quando un uomo di mezza età, cittadino straniero, ha attraversato la strada. Dinamica in corso di accertamento.

In breve

Chienes, morto a 19 anni in ospedale dopo un incidente in moto. Fabian Lanz è scivolato sulla pista ciclabile del suo paese, Casteldarne, frazione di Chienes in val Pusteria. Trasportato in elicottero all’ospedale di Bolzano, è deceduto per le gravi ferite.