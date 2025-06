GranFondo Dolomiti 2025, attenzione ai passaggi domenica 15 giugno

Per il 2025, la Sportful Dolomiti Race cambia radicalmente tracciato, eliminando dal percorso lungo alcune delle salite simbolo in Trentino come il Passo Rolle e il Passo Manghen, resta invece il passo Cereda. Queste sono sostituite da nuove salite di quota inferiore ma comunque impegnative e suggestive dal punto di vista paesaggistico. Rimane solo il Croce d’Aune come richiamo alla tradizione

La partenza dal centro di Feltre (ph SDR)

NordEst – La GranFondo ciclistica Dolomiti Race 2025, in programma domenica 15 giugno a Feltre, festeggia la sua 30ª edizione con un percorso completamente rinnovato. I ciclisti possono scegliere tra 2 percorsi entrambi con partenza da Feltre, passaggio finale a Passo Croce d’Aune davanti al monumento a Tullio Campagnolo e arrivo nella suggestiva Piazza Maggiore, nel cuore storico della città. Attesi più di 5.000 cicloamatori , provenienti da ogni parte del mondo con partenza e arrivo nella città di Feltre (Belluno).

Per il 2025, la Sportful Dolomiti Race cambia radicalmente tracciato, eliminando dal percorso lungo alcune delle salite simbolo in Trentino come il Passo Rolle, il Passo Manghen, o il Brocon, resta invece il passo Cereda in provincia di Trento. Le storiche salite tra le Dolomiti trentine, sono sostituite da altri gp di quota inferiore, con minori disagi al traffico veicolare, rispetto al passato. Rimane solo il Croce d’Aune come richiamo alla tradizione. Il percorso lungo prevede quest’anno l’accoppiata Duràn-Staulanza come seconda e terza salita della giornata, invertendo l’ordine rispetto al passato.

I Percorsi 2025

Percorso Lunghezza Dislivello Salite principali Granfondo 204 km 4.900-5.000 m Forcella Franche, Passo Staulanza, Passo Duràn, Forcella Aurine, Passo Cereda, Croce d’Aune Mediofondo 125 km 2.450-2.800 m Forcella Franche, Forcella Aurine, Passo Cereda, Croce d’Aune

Planimetria

Percorso GranFondo

Percorso MedioFondo

Le chiusure

Ecco alcune indicazioni di massima delle fasce orarie in cui potranno esserci dei disagi alla circolazione delle auto (fonte GranFondo Dolomiti Race 2025) in programma domenica 15 giugno:

CESIOMAGGIORE 10 – 8.10

SAN GREGORIO NELLE ALPI 30 – 8.15

SOSPIROLO 40 – 8.30

LLA FRANCHE 8.10 – 9.10

RIVAMONTE 15 – 9.15

per quanto riguarda il comune di AGORDO in cui passano 2 volte:

1° passaggio AGORDO 8.25 – 9.25

2° passaggio AGORDO 10.30– 11.30

TAIBON 8.40 – 09.40

CENCENIGHE 8.45 – 09.45

SAN TOMMASO 8.50-9.50

ALLEGHE 8.55 – 9.55

SELVA 9.20 – 10.20

Forcella STAULANZA 9.40 – 10.40

VAL DI ZOLDO DONT 9.50-10.50

P.SSO DURAN 10.15-11.15

LA VALLE 10.25 – 11.25

per quanto riguarda il comune di VOLTAGO in cui passano 2 volte:

1° passaggio 8.25 -9.25 percorso Medio

2° passaggio 10.30 – 11.30 percorso Granfondo

Forcella AURINE

1° passaggio 35 – 9.35

2° passaggio 45 – 11.45

Passo CEREDA

1° passaggio 45 – 10.30

2° passaggio 10 – 12.10

Ponte OLTRA

1° passaggio 45 – 10.45

2° passaggio 50 – 12.50

Passo CROCE D’AUNE CHIUSURA TOTALE dalle 9.30 – 16.30