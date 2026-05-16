Eventi 2026 Primiero Vanoi Mis e manifestazioni: ecco i contributi da Comuni e Comunità

Nel 2026 torna la Rassegna “C’è dell’arte a Primiero”, quest’anno dedicata all’artista locale Jimi Trotter. Mentre a settembre c’è grande attesa per i mondiali marathon di mountain bike, a novembre invece, ricorrono i 60 anni dell’alluvione 1966

Il Rallye di San Martino torna il 19-20 Giugno 2026 (ph FotoSport) mentre la Maratona di Primiero e Vanoi sarà il 4 luglio 2026

Primiero/Vanoi/Mis (Trento) – Via libera nelle scorse settimane da Comuni e Comunità ai fondi per i grandi eventi e le manifestazioni locali. Come ogni anno, si preannuncia un’estate ricca di appuntamenti culturali, sportivi e della tradizione. Di seguito i i beneficiari di contributi per i “Grandi Eventi 2026”, come individuati nella Conferenza dei Sindaci e da finanziare sul Fondo messo a disposizione dei Comuni.

Sempre nell’ambito dei grandi eventi, la Comunità ha destinato 10.000,00 euro oltre ad iva, alla promozione e commercializzazione degli eventi per l’anno 2026, in continuità con il passato, per i Campionati Mondiali UCI Mountain Bike Marathon e Mythos Primiero Dolomiti 2026, curato dalla green sport srl, con sede a Casale sul Sile (Tv). Infine, saranno finanziate con fondi propri della Comunità, altre iniziative locali per un totale di 44.000,00 euro.

In breve

Attivo lo Sportello Associazioni e Terzo settore a Primiero, su appuntamento. Nuovo sportello presso la sede Acli di Fiera di Primiero, per sostenere le associazioni ad orientarsi tra statuti, adempimenti fiscali, contributi, eventi e procedure amministrative. Il servizio è su appuntamento: associazioni.primiero@aclitrentine.it oppure telefonando allo 0461 274901. Il numero è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12 e il martedì e giovedì anche dalle 14 alle 17.

Primiero, incontro aperto alla cittadinanza sulla ipoacusia (perdita udito). Lunedì 18 maggio alle 18 presso la “Sala Negrelli” della Comunità di Primiero. Saranno presenti i referenti dell’Unità Operativa Complessa ORL dell’Ospedale “Santa Maria del Prato” di Feltre: G. Pagano – Direttore Otorinolaringoiatria, F.M. Bonasera – Medico Otorinolaringoiatra, Dott.ssa M.A. Roccato – Tecnico Audiometrista. Per ipoacusia o perdita dell’udito s’intende l’incapacità parziale o totale di sentire. Può essere trasmissiva, neurosensoriale o mista.

La Fondazione Franco Demarchi di Trento ha organizzato un corso base per Amministratore di sostegno che si svolgerà online. Si tratta di tre incontri, il 20 e 27 maggio e il 3 giugno 2026 dalle ore 17.30 alle ore 19.30. Nella locandina il programma del corso E’ necessaria l’iscrizione a questo link .

Tutti i prossimi eventi locali e nelle valli vicine su: www.vivinordest.it