Orsi e lupi, votano in pochi alla nuova consultazione

I comuni con la percentuale più alta di votanti sono stati Samone, Telve di Sopra e Torcegno con il 42%. A Borgo solo l’11%. Affluenza media intorno al 30%, nonostante le aspettative

Borgo Valsugana (Trento) – I comuni in cui si è registrata la percentuale più alta di votanti sono stati Samone, Telve di Sopra e Torcegno con il 42%, territori in cui i lupi hanno più volte colpito e creato un forte malumore sia tra i residenti che gli allevatori della zona. A Carzano hanno votato in 154 dei 396 aventi diritto (38.8%), Ronchi è fermato al 36,7%, Bieno al 32.5% così come Castelnuovo: a Scurelle sono andati a votare 341 elettori (31.8%) mentre a Ospedaletto ha votato il 31,07% degli aventi diritto. A Castello Tesino, infine, ha esercitato il diritto di voto il 30.5% dei cittadini maggiorenni del paese.