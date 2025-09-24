Grandi carnivori, nelle Giudicarie al voto il 43,7%

Complessivamente quasi 13mila le persone al voto, soddisfazione del Comitato organizzatore

Trento – Si è fermata al 43,7% l’affluenza alle urne alle Consultazioni popolari nelle Giudicarie sulla questione grandi carnivori. Soddisfatto il comitato organizzatore che commenta: “Ancora una volta il voto a favore del quesito referendario ha superato i voti raccolti dalla coalizione di partiti che governa la Provincia autonoma di Trento che si è presentata alla competizione elettorale con ben 8 liste ciascuna formata da 35 candidati”.

In alcuni Comuni la partecipazione ha superato il 60% : Castel Condino il 63,44% % Borgo Lares 61,80%; a Fiavè si è recato a votare il 26,73%, a Spiazzo e Strembo il 34,94% e 31,46% . Complessivamente si sono recate alle urne 12.829 persone, il 97,47% delle quali si è espresso a favore del quesito, il 2,30% contro .