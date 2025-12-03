Accordo strategico con HNH Hospitality per la gestione dell’hotel

La famiglia Frizzera Stefenelli annuncia la sottoscrizione di un accordo con HNH Hospitality per l’affidamento in gestione del Grand Hotel Trento, storico simbolo dell’ospitalità cittadina, segnando una nuova fase di sviluppo e crescita strategica per il prestigioso hotel del capoluogo trentino

Trento – Situato nel cuore di Trento, il Grand Hotel continuerà ad operare con la storica insegna “Grand Hotel Trento”, a tutela della sua identità, del suo posizionamento, valore e tradizione. HNH Hospitality subentra nella proprietà e nella gestione dell’azienda alberghiera, mentre la proprietà dell’immobile resta interamente alla famiglia Frizzera Stefenelli.

La struttura

Dispone di 136 camere progettate per garantire il massimo del comfort, di un importante centro congressi e di un ristorante e offre servizi di alta qualità per soddisfare sia i viaggiatori d’affari sia i turisti. Grazie alla sua posizione unica e alla gestione firmata HNH Hospitality, il Grand Hotel si prepara a inaugurare una nuova fase nel panorama dell’ospitalità del territorio trentino. Il Grand Hotel Trento si inserisce nell’ampio portafoglio di hotel gestiti da HNH Hospitality, segnando l’ingresso del Gruppo in una nuova regione, che consolida la propria presenza sul territorio nazionale. L’operazione rappresenta un momento importante in un anno altrettanto significativo per HNH, che ha già annunciato diversi progetti strategici volti all’espansione e all’innovazione nel settore alberghiero.

Nuove prospettive

L’accordo si configura come un progetto di sviluppo condiviso e una scelta industriale strategica, volta a valorizzare il Grand Hotel Trento, rafforzare l’offerta turistica della città ed elevare la qualità dei servizi, generando ricadute positive sul sistema turistico di Trento.

“Questa operazione – sottolinea la famiglia Frizzera Stefenelli – è frutto di una scelta ponderata e di lungo periodo: abbiamo voluto affidarci a un gruppo di primaria importanza per accompagnare il Grand Hotel Trento in una nuova fase di crescita, preservandone il prestigio e la centralità per la città, mantenendo al contempo la proprietà dell’immobile.”

“Entrare a far parte della storia del Grand Hotel di Trento significa per HNH Hospitality consolidare il proprio impegno nell’eccellenza alberghiera e aprire nuove prospettive in una regione chiave. Questo annuncio si inserisce in un 2025 di crescita, caratterizzato dall’avvio di diversi progetti strategici, a conferma della nostra volontà di unire tradizione, innovazione e qualità nel settore alberghiero” – aggiunge Luca Boccato, CEO di HNH Hospitality.