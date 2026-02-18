Il Cdm approva il decreto bollette. Ok anche agli schemi di intese sull’Autonomia

Via libera del consiglio dei Ministri agli schemi di intesa preliminare sull’Autonomia tra il Governo e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto. Il Consiglio dei ministri ha approvato inoltre il decreto legge energia con le misure per tagliare le bollette in particolare alle “famiglie fragili” e alle “imprese”

NordEst – “Oggi il governo ha approvato un provvedimento molto significativo che tocca una delle priorità che ci eravamo dati dall’inizio cioè fare il possibile per ridurre il peso delle bollette su famiglie e imprese. E’ un decreto che avrà un impatto rilevante che garantirà risparmi e benefici diretti nell’ordine di oltre 5 miliardi di euro”, ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video (in basso) al termine del Cdm. “Il primo capitolo del decreto legge varato oggi riguarda il sostegno alle famiglie che sono maggiormente in difficoltà: interveniamo ancora sul bonus sociale che abbiamo di volta in volta potenziato in questi anni, che oggi raggiunge 2 milioni e 700mila famiglie vulnerabili. A loro viene garantito uno sconto ulteriore sulla bolletta elettrica di 115 euro l’anno che si aggiunge a quello di 200 euro che avevamo già previsto portando il totale a 315 euro”, ha detto la presidente del Consiglio.

Via libera del consiglio dei Ministri agli schemi di intesa preliminare sull’Autonomia tra il Governo e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto. “Per la prima volta da quando si parla di regionalismo – ha commentato il ministro Roberto Calderoli – c’è un passaggio ufficiale per l’attuazione concreta dell’Autonomia. Si tratta di un traguardo storico per il regionalismo ed è soprattutto una grande emozione personale, perché l’autonomia è la mia ragione di vita. Ora inizia ufficialmente il cammino per portare questi Schemi di intesa all’approvazione definitiva”.

Inps, presentato il nuovo portale della genitorialità. Unico accesso a 40 prestazioni dirette e 300 servizi con altre pubbliche amministrazioni. Presentato a Roma a Palazzo Chigi il nuovo portale della famiglia e della genitorialità, progettato dall’Inps e accessibile anche da App: 40 prestazioni Inps per la famiglia e i genitori e 300 servizi di altre pubbliche amministrazioni in una logica di interoperabilità. La home page del portale presenta i principali servizi Inps per la famiglia, evidenziando anche quelli già attivi. La piattaforma è organizzata in 7 sezioni: servizi Inps (personalizzati), diventare genitori, crescita bambina/bambino, disabilità, centri per la famiglia, servizi di prossimità (vicino a te). Al portale si accede con Spid o Cie. Tra i servizi presenti, Isee, Assegno Unico Universale, bonus nuovi nati, bonus asilo nido, nuovo bonus mamme, bonus sociali, congedi parentali (maternità e paternità), indennità per congedi, carta Dedicata a te, carta europea della disabilità, Reddito di libertà, Adi, bonus donne, lavoratori domestici, libretto di famiglia, centri per le famiglie, prestazioni per figli con disabilità. Il portale propone un’esperienza integrata e personalizzata, in una gestione interistituzionale e interoperabile che abilita la collaborazione tra Inps e altre Pa.