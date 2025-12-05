Via libera piano straordinario investimento energia

Approvato dal Consiglio dei Ministri al decreto legislativo recante norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di energia.

Trento/Bolzano – Si tratta di un provvedimento volto ad armonizzare il regime concessorio delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di gestione del servizio di distribuzione elettrica con quello statale, che prevede la rimodulazione delle concessioni in essere come conseguenza dell’approvazione di piani straordinari di investimento.

“Con l’approvazione odierna sarà quindi più semplice per le Amministrazioni assicurare servizi più efficienti, anche avvalendosi di una possibile rimodulazione delle concessioni, a fronte di un piano straordinario di investimenti per il territorio trentino e altoatesino. n buona sostanza, è una ulteriore dimostrazione che l’autonomia applicata è dinamica e funzionale, perché permette a chi la esercita di andare incontro alle esigenze dei territori e dei suoi cittadini”. Così il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, al termoine della seduta.