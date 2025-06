Regione Trentino Alto Adige, oltre 3 milioni per fondo previdenziale nuovi nati

Assessore Daldoss: “L’obiettivo è promuovere il risparmio. Prevediamo di andare in Consiglio regionale nella sessione di settembre. La norma avrà poi bisogno di un regolamento esplicativo delle modalità di applicazione della norma stessa”

Trento/Bolzano – La Giunta regionale del Trentino Alto Adige ha approvato un disegno di legge che prevede un fondo previdenziale per ogni nuovo nato (in regione i nuovi nati sono circa 8.500 all’anno). L’investimento complessivo previsto ammonta a poco più di 3,2 milioni di euro per il primo anno, per poi stabilizzarsi attorno ai 2 milioni di euro all’anno. Il ddl “Incentivo all’iscrizione a forme di previdenza complementare di nuovi/e nati/e” vuole “promuovere una cultura del risparmio e della previdenza”, ha sottolineato l’assessore regionale alla previdenza sociale Carlo Daldoss, presentando il ddl, nella sala della Giunta regionale. Il contributo previsto, valido per ogni nato dal 2025 in poi, è pari a 300 euro alla nascita, o all’atto dell’adozione o dell’affidamento, e sarà versato direttamente nella posizione previdenziale del minore.

Per i successivi quattro anni è prevista l’erogazione di altri 200 euro all’anno, a condizione che la famiglia versi almeno 100 euro annui nello stesso fondo. A gestire l’operazione sarà Pensplan Centrum spa che, ha specificato Daldoss, stipulerà “delle convenzioni con gli uffici anagrafi dei Comuni”, che presenteranno alle famiglie questa possibilità. Ciascuna famiglia potrà chiedere di accedere a questa misura. “Non prendiamo in considerazione nessun indice di tipo economico. Crediamo che questa non sia una discriminazione: vogliamo mettere tutti allo stesso punto di partenza”, ha specificato Daldoss. “Basteranno tre anni di residenza della famiglia nella regione e basterà mantenere per i quattro anni successivi di contribuzione la residenza nello stesso Comune, oltre al fatto di dimostrare che sono stati versati i 100 euro che vengono richiesti a fronte dei 200 euro della Regione”.

La misura viene estesa fino a chi è nato nel 2020, che potrà ricevere i primi 300 euro. Chi è nato nel 2021 potrà ricevere i primi 300 euro e un’annualità da 200, chi è nato nel 2022 oltre ai 300 riceverà due annualità da 200, chi è nato nel 2023 tre annualità da 200 e chi è nato nel 2024 quattro annualità da 200. Per i bambini adottati o in affidamento, la norma è valida fino al compimento del diciottesimo anno di età. “Prevediamo di andare in Consiglio regionale nella sessione di settembre. La norma avrà poi bisogno di un regolamento esplicativo delle modalità di applicazione della norma stessa”, ha concluso l’assessore regionale.