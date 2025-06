Esecutivo in Val di Non: confronto acceso con le minoranze sul futuro della sanità provinciale

Le opposizioni lanciano gli Stati generali della salute in Trentino, come momento pubblico e strutturato di confronto e proposta. Il presidente della Provincia, boccia l’iniziativa e conferma: “Stiamo chiudendo il ddl sulla nuova ASUIT (Azienda sanitaria universitaria integrata territoriale) legata alla nuova università. Si andrà in consiglio provinciale dopo l’estate. Venerdì Esecutivo in trasferta a Cavareno

Trento – Le minoranze del Consiglio provinciale di Trento lanciano una mozione per impegnare la Giunta provinciale a “promuovere, entro l’autunno, gli Stati generali della salute in Trentino, come momento pubblico e strutturato di confronto e proposta, finalizzato a raccogliere visioni, esperienze e contributi per la definizione di una strategia sanitaria provinciale condivisa, efficace e sostenibile, capace di affrontare le sfide attuali e future”. Il primo firmatario del documento è il consigliere provinciale Francesco Valduga (Campobase). “La politica deve saper dare una direzione, deve saper indirizzare il futuro di una comunità”, ha spiegato in conferenza stampa, aggiungendo che l’assessore provinciale Mario Tonina, “finito il tempo dell’ascolto, dovrà iniziare a spiegare quali sono le soluzioni.

Fugatti: “Stati generali inutili”

E’ un “tema già al nostro ordine del giorno”. Così il presidente della provincia di Trento Maurizio Fugatti risponde alla mozione con il quale il centrosinistra chiede l’attivazione dei cosiddetti “stati generali” della salute in Trentino. “Stiamo chiudendo il ddl sulla nuova ASUIT (Azienda sanitaria universitaria integrata territoriale) legata alla nuova università. Si andrà in consiglio provinciale dopo l’estate”.

La Giunta provinciale a Cavareno

Il presidente Fugatti e la Giunta provinciale al completo si sono riuniti venerdì a Cavareno, in alta Val di Non, per il consueto incontro del venerdì. L’esecutivo è stato accolto dal sindaco Luca Zini e da rappresentanti locali dei Vigili del fuoco, degli Alpini, della Polizia locale, del Corpo Forestale, dei Carabinieri. Presenti anche il consigliere provinciale Daniele Biada, il sindaco di Borgo d’Anaunia Daniele Graziadei, i vicesindaci di Ronzone Rolando Abram e di Amblar Don Giuliano Marches.

Viabilità in Alta Val di Non, conclusa la prima valutazione progettuale

“Abbiamo voluto essere presenti a Cavareno per continuare il percorso dello svolgimento delle Giunte fuori porta, dopo il periodo di interruzione dovuto alle elezioni comunali e la prima riunione la scorsa settimana in Val di Sole. Non è semplice riunirsi fuori Trento, data la complessità degli adempimenti legati alle riunioni del Governo provinciale, ma questo ci aiuta nella comprensione dei problemi del territorio ed è un arricchimento per noi anche rispetto alle sue potenzialità: alcune possibili scelte sono in relazione a quello che è possibile comprendere direttamente sul posto. Certamente non esistono soluzioni immediate, ma si ha sicuramente una maggiore consapevolezza”, ha detto Fugatti.

