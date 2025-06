Provincia Bolzano, vicinanza per le vittime a Graz

Sparatoria a Graz: ex studente entra in una scuola e fa strage, 10 morti. Il giovane è entrato in due classi dell’istituto scolastico sparando all’impazzata. Poi si sarebbe tolto la vita. Possedeva legalmente due armi. Tre giorni di lutto nazionale nel Paese

NordEst – La Giunta provinciale di Bolzano ha espresso la sua “solidarietà e vicinanza” per la strage avvenuta in una scuola a Graz, in Austria. “Il nostro pensiero va ai familiari delle vittime e alla comunità scolastica”, ha detto la vice presidente della Provincia di Bolzano Rosmarie Pamer all’inizio della conferenza stampa sulle delibere della Giunta

L’autore della strage

E’ entrato in due classi dell’istituto scolastico sparando all’impazzata. Si ritiene che una delle due aule fosse l’ex aula del giovane. Il Salzburger Nachrichten rivela che il 21enne possedeva legalmente e avrebbe portato con sé due armi: una pistola e un fucile da caccia. Secondo quanto spiegato dal ministro dell’interno Gerhard Karner, il sospetto autore della strage non aveva precedenti criminali ed era un ex studente della scuola che non è riuscito a diplomarsi. Secondo Karner “tutto il resto, e molte cose sono state ipotizzate in questo momento, sono semplicemente speculazioni”. L’Austria osserverà tre giorni di lutto nazionale. Il cancelliere Christian Stocker lo annuncerà ufficialmente nel pomeriggio, secondo quanto anticipato alla Dpa da un portavoce del suo ufficio.

“Quello che è successo nella scuola di Graz colpisce il nostro Paese al cuore. L’Austria è in lutto”, si legge in una dichiarazione del presidente Alexander Van der Bellen, “questo orrore non si può esprimere in parole”. “Questi giovani avevano tutta la loro vita davanti, un insegnante li accompagnava nel loro viaggio – ha aggiunto riferendosi alle vittime dell’attacco – non c’è niente che possa alleviare il dolore provato in questo momento da genitori, nonni, fratelli e amici di chi è stato assassinato”. Il Paese è al loro fianco per “sostenere questo dolore, insieme”, ha concluso il presidente austriaco, e “mostrare che la nostra forza risiede nella capacità di essere uniti”.

“Una tragedia nazionale che ha profondamente sconvolto il nostro Paese”, ha detto il cancelliere austriaco Stocker, commentando “l’incomprensibile atto” di violenza nella scuola di Graz. “Non ci sono parole per il dolore e il lutto che noi tutti austriaci proviamo in questo momento”, ha aggiunto esprimendo le sue condoglianze alle famiglie delle vittime e ringraziando i servizi di emergenza. “Ora è tutto concentrato sulla solidarietà – ha poi concluso – e ad aiutarci gli uni gli altri, in questi momenti difficili, l’umanità è la nostra maggiore forza”.

Il cordoglio dell’Italia

“Seguo con partecipazione le drammatiche notizie relative alla sparatoria in una scuola di Graz – ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al presidente austriaco Van der Bellen – In questo momento di profonda tristezza, facendomi interprete dei sentimenti della Repubblica italiana, desidero esprimere le più sentite condoglianze e la più sincera vicinanza alle famiglie delle vittime. Il pensiero degli italiani, e mio personale, va anche ai giovani feriti, cui auguro un pronto e pieno ristabilimento”.

“Con dolore apprendo della tragica notizia che vede coinvolta una scuola a Graz, in Austria, dove uno studente ha ucciso diverse persone e ferito delle altre, alcune di loro molto gravi – ha scritto su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni – La mia vicinanza e quella dell’intero Governo italiano va ai familiari delle vittime, unitamente a un pensiero che desidero rivolgere ai feriti e ai loro cari”.

Cordoglio anche dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Esprimo il cordoglio mio e del Governo per la sparatoria in una scuola a Graz che ha provocato vari morti – ha scritto Tajani su X – La scuola dovrebbe essere un luogo di pace e confronto. La mia vicinanza alle famiglie delle vittime e al popolo austriaco”.