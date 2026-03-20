Alloggi a canone sostenibile: definite le finestre per il 2026

I principali provvedimenti dell’Esecutivo provinciale. A Trambileno focus sulle opere legate alla viabilità

Trento – Sono 551 le domande complessivamente presentate nelle due finestre del bando provinciale per la rivitalizzazione delle aree a rischio spopolamento. Di queste, 72 provengono da fuori provincia. Ad annunciarlo il presidente, Maurizio Fugatti, e l’assessore provinciale alle politiche per la casa, Simone Marchiori, a margine della seduta di Giunta, riunita oggi a Trambileno. Numeri che confermano l’interesse verso la misura promossa dalla Provincia autonoma di Trento per favorire il recupero del patrimonio abitativo e sostenere nuovi progetti di vita nei 32 coinvolti, attraverso contributi per la ristrutturazione e l’acquisto.

“Sono dati che, anche nei comuni con numero di domande più contenuto, rappresentano un’opportunità importante per mantenere vive le comunità, in particolare nei territori montani e più periferici, dove è fondamentale sostenere nuovi progetti di vita e contrastare lo spopolamento”, spiega il presidente Fugatti.

“È la conferma di come il bando rappresenti un’opportunità concreta per sostenere il recupero del patrimonio edilizio esistente e favorire nuovi percorsi di residenzialità nei territori montani e nelle aree più periferiche della provincia”, le parole dell’assessore Marchiori, che ha precisato come, per alcune iniziative accolte nella prima finestra del 2025, i cantieri siano già partiti.

Bando_Rivitalizzazione_Dati_2025

Nel dettaglio, la prima finestra ha raccolto 291 domande, la seconda 260.

Guardando ai singoli comuni, il maggior numero di domande si concentra in alcune realtà dove la misura ha incontrato un interesse particolarmente significativo. In testa si colloca Novella con 55 richieste complessive, seguita da Rabbi (46), Bleggio Superiore (39), Mezzano (36) e Vermiglio (34). Una domanda anche per il comune di Sagron Mis, che nella prima non aveva ricevuto alcuna manifestazione di interesse.

Dati alla mano, il maggior numero di domande si registra nella Comunità delle Giudicarie (134), seguita da Val di Sole (95) e Valsugana e Tesino (93). Numeri più contenuti ma comunque significativi per i territori interessati, si registrano invece in altri ambiti, come la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, con 3 domande nel comune di Luserna, e la Comunità Alta Valsugana e Bersntol, dove Frassilongo conta 9 richieste.

Il dettaglio delle domande per comune

Altavalle (10), Bleggio Superiore (39), Bondone (10), Borgo Chiese (20), Bresimo (7), Canal San Bovo (20), Castel Condino (2), Castello Tesino (31), Cinte Tesino (12), Cis (4), Dambel (8), Frassilongo/Garait (9), Grigno (21), Livo (6), Luserna/Lusérn (3), Mezzano (36), Novella (55), Ospedaletto (7), Peio (15), Pieve di Bono-Prezzo (17), Pieve Tesino (22), Rabbi (46), Rumo (10), Sagron Mis (1), Segonzano (9), Sover (10), Terragnolo (11), Tre Ville (27), Valdaone (18), Valfloriana (17), Vallarsa (14), Vermiglio (34).

In breve

Giunta provinciale riunita a Trambileno

Rigenerazione, Marchiori: “Presto percorso condiviso sulle politiche della casa”

Oltre un milione e 100 mila euro per le Pro Loco trentine

Fondo di riserva 2026: oltre 2,9 milioni di euro per opere di sicurezza e infrastrutture

Inclusione scolastica, anticipato il termine di presentazione delle domande di accreditamento degli Enti

Nidi familiari – Tagesmutter: approvato il nuovo profilo inserito nel Repertorio provinciale delle qualificazioni

Cia, Fugatti: “È necessario lavorare in modo unitario per affrontare le criticità”

A Trento la prima riunione del Coordinamento Olimpico Provinciale dopo i Giochi

Fondazione Campana dei Caduti, approvato il piano annuale delle attività del 2026

Approvato il finanziamento per la riqualificazione della piscina di Pergine Valsugana

Malga Casapinello, via libera al contributo per la ristrutturazione

Trota marmorata, più tutele e contributi fino al 90% contro i cormorani

Tutela dei consumatori, approvato l’avviso per il finanziamento delle attività

Meteo, torna la neve sulle montagne del Trentino