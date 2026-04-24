Tutti gli altri provvedimenti della Provincia

Ammontano a più di 595 milioni di euro gli investimenti in corso o programmati dalla Provincia autonoma di Trento in tutti i Comuni dell’Alto Garda e Ledro. Della somma totale, circa 428 milioni di euro riguardano opere stradali

Dro (Trento) – Il municipio di Dro ha fatto da cornice alla seduta odierna della Giunta provinciale, riunitasi in trasferta sul territorio dell’Alto Garda e Ledro. Il presidente Maurizio Fugatti, il vicepresidente Achille Spinelli, gli assessori Mario Tonina, Giulia Zanotelli, Francesca Gerosa, Simone Marchiori e Roberto Failoni, sono stati accolti dalla sindaca Ginetta Santoni, dalla presidente del Consiglio comunale, Valentina Benuzzi, e dall’intera amministrazione comunale all’esterno della sede istituzionale di piazza Repubblica, a cui è seguito un momento di incontro con la comunità locale nella vicina biblioteca comunale. Insieme agli amministratori locali, era presente una nutrita rappresentanza della comunità: tra cui, il parroco, don Stefano Anzelini, il personale dei carabinieri, del corpo forestale e gli esponenti delle tante associazioni di volontariato locali. A seguire, si sono svolti i lavori istituzionali: prima la riunione della Giunta provinciale, quindi un confronto tra l’esecutivo provinciale e quello comunale sui temi di maggiore interesse per il territorio. In programma opere per oltre 595 milioni di euro sul territorio dell’Alto Garda e Ledro.

“Fare una Giunta fuori porta è sempre un impegno complesso dal punto di vista organizzativo, ma lo facciamo perché rappresenta un’occasione importante per incontrare la comunità e la Giunta comunale, confrontandoci direttamente con le problematiche del territorio insieme agli assessori competenti”, ha spiegato il presidente Fugatti durante l’incontro con la comunità locale. “Questo è un percorso avviato nella scorsa legislatura – ha precisato – che si è dimostrato utile per conoscere meglio le criticità locali. Pur sapendo che i problemi non si risolvono in un giorno, è fondamentale acquisire consapevolezza per costruire risposte concrete. Il nostro obiettivo è investire su questo territorio in vista dei Mondiali di ciclismo del 2031”.

La sindaca Santoni ha quindi sottolineato l’importanza della presenza della Giunta provinciale a Dro come segnale di attenzione concreta verso i bisogni del territorio e un’occasione di dialogo diretto sulle prospettive di sviluppo locale. “Questa opportunità – ha detto – ci permette di comprendere quanto sia fondamentale la presenza delle istituzioni sul territorio, a diretto contatto con le persone, per raccogliere esigenze e costruire insieme soluzioni condivise. Dro è un Comune particolarmente vivace dal punto di vista del volontariato: conta 35 associazioni che animano la vita culturale, sociale e sportiva della zona. Per noi è importante confrontarci con la Giunta provinciale e con la cittadinanza sulle iniziative che interessano il nostro territorio”. Nel corso dell’incontro sono intervenuti anche gli assessori Spinelli, Tonina, Marchiori e Gerosa per rispondere ad alcune domande emerse nel corso del confronto con la cittadinanza in tema di abitare, promozione della cultura, assistenza sociale e sanitaria sui territori.

I provvedimenti della Giunta

Definita la ripartizione delle risorse 2026 per scuole paritarie e scuole dell’infanzia steineriane

Pari opportunità: approvati i criteri per la concessione di contributi per sostenere i progetti del territorio

Nuove opportunità per l’apprendimento della lingua tedesca e inglese rivolte alla popolazione adulta

Sistemazioni idraulico-forestali, oltre 25,8 milioni di nuove risorse per gli interventi

Sicurezza e legalità sul lavoro: Provincia e Asuit rafforzano la collaborazione

Risolti nella notte i problemi informatici dei pronto soccorso

Rovereto, si trasferisce il servizio di continuità assistenziale

Servizi per il reinserimento sociale nell’ambito delle dipendenze, aperto un nuovo bando di accreditamento

La Provincia partner del progetto “TERRAE” nell’ambito del programma europeo Horizon 2021-2027