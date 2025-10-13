Giunta Alto Adige, nessuna divisione su seduta di venerdì e su conferenza stampa rimodulata

Unanimità anche sullo stop alla conferenza stampa in data fissa

Bolzano – La Giunta provinciale di Bolzano smentisce divisioni interne per lo spostamento della seduta al venerdì e per la scelta di non prevedere conferenze stampa in data fissa settimanale. “Tutti gli undici assessori sono perfettamente concordi sia sullo spostamento della seduta di Giunta al venerdì, sia sulla rimodulazione delle conferenze stampa”, si legge in una nota congiunta. “La decisione di tenere la riunione di Giunta il venerdì era stata richiesta da tempo da diversi assessori e condivisa all’unanimità, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del lavoro amministrativo: in questo modo, dirigenti e uffici possono disporre dei giorni lavorativi precedenti per preparare la trattazione delle delibere, evitando di dover operare durante il fine settimana.

Anche la scelta di modificare la formula della conferenza stampa è stata presa all’unanimità, su proposta del presidente, per allineare la Provincia autonoma di Bolzano alle prassi consolidate di altre realtà vicine, come il Trentino e il Tirolo”, prosegue la Giunta. “L’obiettivo è consentire ai singoli assessori di illustrare in modo più mirato e approfondito i provvedimenti di propria competenza, valorizzando così il lavoro svolto da ciascuno. Ciò non significa in alcun modo limitare il lavoro o la professionalità dei giornalisti, che restano liberi di contattare direttamente ogni assessore per domande, approfondimenti o interviste, anche su temi diversi da quelli trattati nei comunicati ufficiali, redatti da giornalisti altrettanto qualificati dell’Agenzia di stampa provinciale. La Giunta provinciale conferma quindi la piena unità d’intenti e respinge ogni tentativo di rappresentare divisioni o contrasti interni che semplicemente non esistono”, conclude la nota.