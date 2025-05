Tisi: “Il lavoro è un dono della creazione, dobbiamo scegliere fra il profitto o la vita”. Al via la visita pastorale

Particolarmente suggestivo il percorso che porta alla chiesetta di San Silvestro. La grande Croce in legno è stata portata in spalla da passo Gobbera alla chiesetta, dai vigili del fuoco volontari di Imèr. Tante gente presente e molte famiglie hanno preso parte all’evento

Trento – E’ stato un Primo maggio all’insegna dei valori del lavoro, delle battaglie contro le morti bianche, dei diritti e di un modello di sviluppo che ponga al centro la persona umana e l’ambiente. Le Acli trentine hanno festeggiato l’importante ricorrenza in diversi ambiti territoriali ad iniziare dal Primiero dove si è svolto il Giubileo diocesano dei lavoratori alla presenza del Vescovo Lauro Tisi.

Particolarmente suggestivo il percorso che porta a San Silvestro. La grande Croce in legno è stata portata in spalla da passo Gobbera alla chiesetta, dai vigili del fuoco volontari di Imèr. Tante gente presente e molte famiglie hanno preso parte all’evento. Messa celebrata dall’Arcivescovo di Trento Lauro Tisi con i parroci di Primiero e Vanoi e animata dal Coro Vanoi. Pranzo comunitario preparato dai Nu.Vol.A.

Cornice dell’evento è stato proprio il santuario di San Silvestro, poco distante dal passo Gobbera, dove Monsignor Tisi ha parlato della centralità del lavoro per la vita umana: “Il lavoro – ha esordito il Vescovo di Trento – è un dono meraviglioso che rende le persone partecipi della creazione”. Tisi ha però richiamato il folto pubblico a distinguere il lavoro creativo, rispettoso dei diritti e dello sviluppo integrale della persona, dal lavoro orientato al semplice profitto. “In questo caso – ha ribadito Tisi – siamo di fronte da una fake news, perché il lavoro è rispetto per la vita e per l’ambiente. Dobbiamo scegliere pertanto fra l’uomo o il profitto”.

Il Presidente delle Acli trentine Walter Nicoletti ha quindi richiamato l’uditorio all’importanza di un patto per il lavoro fra le forze sociali e le realtà economiche per ridare ai lavoratori una soglia accettabile di reddito, per assicurare a chi lavora la casa e i diritti. “È necessario – ha aggiunto Nicoletti – intervenire per assicurare un sistema di accoglienza diffusa che integri chi è qui per cercare occupazione e inserimento. Chi è tra noi per collaborare ad un futuro di convivenza e di integrazione. Abbiamo bisogno di rigenerare il nostro settore produttivo con nuove energie e risorse e per tornare a parlare con i giovani, altrimenti proiettati nel miraggio dell’emigrazione, disegnando insieme a loro un’idea condivisa di futuro. Dobbiamo costruire filiere locali con patti territoriali di sviluppo che valorizzino le risorse del territorio per affrontare la dimensione internazionale sapendo che le ragioni del futuro saranno quelle dei giovani e dell’ambiente. Ecco allora che il miglior modo per onorare la memoria e il magistero di papa Francesco non può che essere quello di preparare serie alternative ad un modello economico che globalmente ha guardato solo al profitto e alla speculazione finanziaria e serie proposte di ecologia integrale. Tutto questo significa operare per un’economia di pace e non di guerra, per un’economia che genera solidarietà, sostenibilità, mutualismo e umanità”.

Altri eventi con Acli e sindacati

Altre manifestazioni acliste si sono svolte ad Ala presso la Cantina sociale con l’intervento del responsabile Economia e Lavoro delle Acli trentine Nicola Simoncelli. Altre manifestazioni con Santa Messa e interventi si sono svolte a Mattarello presso l’Officina Agriservice, a Mezzolombardo presso il convento dei Francescani, al Pian del Gac di Fornace, a Sabbionara d’Avio presso Damiano Scavi , a Povo presso il Roccolo Chesani, nella Chiesetta di Cadino nei pressi di San Michele all’Adige, a Cles presso il convento di Sant’Antonio, a Fraveggio in Valle dei Laghi e alla Casa sociale di Molina di Fiemme. Le iniziative del Primo maggio rientrano nel calendario di eventi che le Acli dedicano ai temi della pace, del lavoro e della dignità umana che vedranno impegnato il movimento fino ai referendum previsti per l’8 e 9 giugno.

“Uniti per un lavoro sicuro”. E’ stato il tema della festa per il primo maggio organizzata al Parco urbano di Lavis da Cgil, Cisl e Uil. Attività per bambini, musica dal vivo con otto diverse band ad esibirsi ma poi anche momenti di riflessione. Nel 2024 in Trentino sono state 13 le vittime sul lavoro e più di 9000 gli infortuni. Tema della sicurezza, si è detto dal palco, direttamente collegato anche alla qualità del lavoro. “Gli incidenti si verificano più spesso in contesti lavorativi precari, nella catena degli appalti e dei subappalti, tra i lavoratori più fragili e ricattabili”, hanno sottolineato i sindacati. Consegnate anche venti Stelle al merito del lavoro in Trentino Alto Adige.

La visita pastorale del vescovo a Primiero

E’ ripartita dal Primiero , con il Giubileo diocesano dei lavoratori, la Visita pastorale dell’arcivescovo Lauro Tisi alla Diocesi di Trento, iniziata ad ottobre con la Zona Rotaliana-Terre d’Avisio-Paganella. L’inaugurazione ufficiale della Visita pastorale sarà domenica 4 maggio alle ore 18.00 con la Messa a Canal San Bovo a cui sono invitate tutte le comunità primierotte, seguita in serata dall’incontro con i Comitati parrocchiali e Consigli per gli affari economici di Primiero, Vanoi e Mis nell’oratorio di Pieve. Tutti prossimi appuntamenti.