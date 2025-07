Dopo la tappa di Trento, mercoledì 9 luglio Castello Tesino – Pianezze: attenzione alle chiusure. Tappa in ricordo di Sara Piffer

Ha tagliato il traguardo di Trento Lorena Wiebes, l’olandese – era favorita – vince la terza tappa del Giro d’Italia Women, da Vezza d’Oglio al capoluogo trentino. Per lei quarto successo al Giro d’Italia. Anna Henderson rimane in Maglia Rosa, leader della classifica generale.

(ph https://www.giroditaliawomen.it)

NordEst – Tappa con arrivo in salita dopo una lunga serie di saliscendi nel Bellunese senza veri tratti tranquilli. Tappa molto articolata sia altimetricamente che planimetricamente. Si scende in Val Cismon sfiorando Feltre e percorrendo la base delle Dolomiti Bellunesi fino a Belluno dove si contorna il Nevegal per affrontare, dopo aver lasciato il Lago di Santa Croce e Vittorio Veneto, il Muro di Ca’ del Poggio. Segue un tratto attraverso i territori UNESCO del Prosecco fino alla salita finale di Pianezze (11.2 km al 7%). Ultimi chilometri in salita circa al 7% con punte superiori (11%) poco prima dell’ultimo chilometro. La strada presenta alcuni tornanti su carreggiata ampia e ben pavimentata. Rettilineo finale di 150 m su asfalto.

Il Giro in tv e sul web

Ogni giorno, a partire dalle ore 12.50, sarà possibile seguire la corsa in diretta su RaiSport HD con passaggio di rete su Rai2 dalle ore 14 fino al termine della tappa. Negli stessi orari Discovery+ trasmetterà la corsa live e on demand mentre su Eurosport è prevista quotidianamente, al termine del Tour de France. A questo link la cronaca in diretta https://www.giroditaliawomen.it/live/

Il percorso

Prossime tappe

5 Gio. 10/07/2025 Mirano – Monselice 120 km

6 Ven. 11/07/2025 Bellaria-Igea Marina – Terre Roveresche (Orciano di Pesaro) 145 km

7 Sab. 12/07/2025 Fermignano – Monte Nerone 150 km

8 Dom. 13/07/2025 Forlì – Imola (Autodromo Enzo e Dino Ferrari) 134 km