“Giro del Volontariato” trentino 2025, farà tappa a Primiero martedì 14 ottobre

Appuntamento alle ore 18.00 presso la sala Negrelli della Comunità di Primiero a Tonadico

Primiero (Trento)- L’incontro, promosso dal CSV Trentino è dedicato a tutte le realtà del Terzo Settore attive nel territorio. Dopo i saluti istituzionali, saranno presentati i servizi, le opportunità e il supporto che CSV Trentino mette a disposizione, delle realtà locali.

Si parlerà poi di sicurezza e assicurazioni legate al mondo del volontariato, concludendo con un intervento da parte dell’Area Giuridica di CSV sui nuovi adempimenti giuridico-fiscali introdotti dalla Riforma del Terzo Settore: che cosa cambia davvero nel 2026. L’incontro sarà anche un momento per fare rete, terminando con uno spazio conviviale finale per chiudere la serata.