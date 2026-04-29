Giovanni Bort confermato presidente di Confcommercio Trentino

Vicepresidenti Piffer (vicario), Botto, Fontanari, Nicolodi, Paoli

Giovanni Bort, riconfermato alla guida di Confcommercio Trentino

Trento – La Giunta di Confcommercio Trentino ha confermato Giovanni Bort alla guida dell’associazione per il prossimo quinquennio. «È una conferma che mi fa particolarmente piacere – ha commentato Bort – perché per le nostre imprese è un momento complicato, sia a livello internazionale che locale, e hanno bisogno di un’associazione forte, coesa e attiva».

Si è concluso, con la nomina del board di presidenza, il lungo e articolato cammino che ha portato, dall’inizio dell’anno, ai rinnovi degli organi direttivi di tutte le associazioni del sistema di Confcommercio Trentino. La nomina all’unanimità per Giovanni Bort sancisce la conferma del lavoro svolto fin qui e una approvazione per il programma operativo da attuare nei prossimi mesi. «È un momento difficile – spiega Bort – per le imprese, schiacciate tra dinamiche internazionali preoccupanti e evoluzioni significative del loro stesso lavoro; per questo motivo hanno bisogno di un’associazione di categoria forte, pragmatica, attiva. Sono onorato di poter condurre questa organizzazione anche per i prossimi cinque anni, con una squadra coesa, esperta e motivata».

A fianco di Bort nel Comitato di presidenza siedono Massimo Piffer, in qualità di vicepresidente vicario, Walter Botto, Marco Fontanari,Valter Nicolodi e Sandra Paoli in qualità di vicepresidenti, e Claudio Miorelli come amministratore. La Giunta è composta da Ivan Alberti, Stefano Andreis, Francesco Antoniolli, Enzo Bassetti, Michela Bertamini, Emanuele Bonafini, Mauro Bonvicin, Giovanni Bort, Walter Botto, Piera Casagrande, Ciro Di Vito, Marco Fontanari, Camilla Girardi, Claudio Miorelli, Valter Nicolodi, Sandra Paoli, Massimo Piffer, Fabio Poletti, Giuliana Savoia, Aurelio Veneri e Fabrizio Villotti. Nel collegio dei Revisori siedono Lorenzo Saiani (presidente), Guido Depetris, Marco Schoensberg.