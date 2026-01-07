Un club matematico per l’Istituto scolastico locale

Ha preso il via il “Club matematico”, un’iniziativa nata per coinvolgere studenti desiderosi di esplorare diversi temi e applicazioni della matematica, intesa come laboratorio, palestra intellettuale e, soprattutto, occasione per mettersi alla prova e confrontarsi con altri studenti, anche di classi diverse. Ecco come partecipare

Primiero (Trento) – Il percorso è iniziato dal mese di settembre con un viaggio nel misterioso mondo della crittografia, con cui i ragazzi hanno scoperto come la sicurezza digitale di oggi affondi le sue radici in tecniche e

procedure adottate anche nell’antichità per comunicare segretamente e per nascondere informazioni. Dai cifrari classici a chiave privata ai moderni sistemi a chiave pubblica, gli studenti hanno sperimentato così metodi e concetti teorici utili a capire il funzionamento di trasmissioni dati, applicabili anche a molti contesti reali contemporanei.

E’ seguito poi un modulo dedicato all’aritmetica modulare e allo studio dei numeri che si ripetono e dei resti delle divisioni, argomenti che hanno permesso di comprendere anche il funzionamento di altri algoritmi crittografici e codici a correzione d’errore, con applicazioni reali, e di rispondere a domande come: qual è l’algoritmo che sta dietro l’ultima cifra del codice fiscale? Come vengono scritti i dati durante le trasmissioni informatiche, per non perdere informazioni? Perché funzionano alcuni criteri di divisibilità dei numeri interi? Infine alcuni pomeriggi sono stati dedicati alla risoluzione di giochi matematici e logici, che hanno messo alla prova gli studenti con ragionamento e ricerca di strategie. Un allenamento in vista delle competizioni a cui l’Istituto partecipa da tempo e in cui sarà coinvolto anche nei prossimi mesi.

Eventuali studenti di III^ media interessati a sperimentare alcune delle attività del Club matematico possono ancora aderire al laboratorio esperienziale che l’Istituto di Primiero proporrà il prossimo venerdì 9 gennaio: per iscriversi si può inviare una email alla Segreteria dell’Istituto all’indirizzo segr.icprimiero@scuole.provincia.tn.it